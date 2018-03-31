Etkinlik İzleme Yöntemi İle Ömrünüzü Tahmin Eden Uygulama

Ruslar tarafından geliştirilen bir uygulama, akıllı telefonunuz üstünden yaptığınız fiziksel aktiviteleri ve uyku alışkanlığı gibi bilgilerinizi takip ederek ömrünüzü daha tutarlı bir şekilde tahmin edebilecek bir algoritma oluşturdu.

Hepimizin bildiği üzere günümüz bilgi ve birikiminde araştırmacılar ve bilim insanları gen özelliklerimize bakarak bize tahmini bir ömür biçebiliyordu. Fakat Ruslar bu konuda da rahat duramayıp işin içine daha fazla gündelik teknoloji katma kararı aldı. Artık Rus bilim insanları sayesinde klinik doktorlar; bizlere akıllı telefonumuzla kat ettiğimiz mesafeleri yaptığımız etkinlikleri inceleyerek, daha hassas algoritmalarla ince ölçülmüş bir tarih sunabilmekteler.

Ekip geniş bir Amerikan sağlık anketi veritabanından yola çıkarak ‘biyolojik olarak’ alakalı aktiviteleri daha derinlemesine takip etmiş ve sadece yürüdüğünüz mesafeleri ve attığınız adım sayısını değil, aktif olduğunuz ve olmadığınız saatleri, uyku alışkanlıklarınızı ve hatta spor salonu ziyaretlerinizi dahi hesaplamanın içine katmanın bir yolunu bulmuş.

Bahsi geçen uygulama tabii ki size genel sağlık bilgileriniz olmadan tek başına bir tahminde bulunamıyor. Daha doğrusu standart bir prosedür uyguluyor, ancak bu mobil veriler ışığında ve genel bir sağlık taramasının ardından doktorlar size geçmişbilgilere nazaran çok daha tutarlı bilgi verebilme imkanı buluyor.

Aktivite teşviği için ne kadar sağlıklı bir yol olduğu tartışmalı bir konu olsa da uygulamaya bir iPhone sahibi iseniz siz de ulaşabilirsiniz. 'Gero Lifespan' adı verilen bu uygulama şimdilik sadece iPhone tarafından destekleniyor.