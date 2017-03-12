Türk girişimi olan yerli sosyal ağ Gerappa, sevdiğiniz mekanları ve etkinlikleri tek bir uygulama üzerinden takip etmenizi sağlıyor.

Son dönemlerde ülkemizden çıkan sosyal medya girişimlerinden biri olan Gerappa, diğer sosyal ağlara kıyasla sadece etkinlikler ve mekanlar üzerine kurulu bir sosyal ağ olarak karşımıza çıkıyor. Tamamen Türk girişimcilerin geliştirdiği bu sosyal ağ, özellikle etkinlik meraklıları için vazgeçilmez bir platform olabilir.

Gerappa'da basit bir şekilde profilinizi oluşturuyor ve sevdiğiniz sanatçıları, mekanları, ilginizi çeken kulüpleri ya da arkadaşlarınızı takip edebilir; Gerappa üzerinden oluşturulan etkinliklere katılıp katılmayacağınızı belirtebilir ve yeni etkinlikler oluşturabilirsiniz.

Ayrıca Gerappa sayesinde yakınınızda olan etkinlikleri de görme ve etkinliklerin detaylarını öğrenme şansınız da oluyor. Örneğin 5km ötenizdeki barda bu gece kimin sahne alacağını öğrenebilir ve etkinliğe katılmak istiyorsanız katılacağınızı belirtebilirsiniz.

Eğer Gerappa'yı indirmeyi düşünürseniz sizi şöyle alalım: