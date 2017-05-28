Etle Beslenen Deniz Süngeri Türü Keşfedildi!

Deniz suyunda bulunan küçük canlılarla beslenen sünger türü, ipliksi yapısı ile Kanadalı araştırmacılar tarafından keşfedildi.

Kuzey Atlantik Okyanusu’nda et yiyerek yaşadığı tespit edilen sünger türü, deniz suyunda bol miktarda bulunan plankton gibi küçük hayvanlarla besleniyor. Balık iskeleti görünümündeki ipliksi yapısıyla, her ne kadar bizi tehdit etmese de korkutucu olmayı başarıyor.

Araştırma ekibinden Ellen Kenchington’a göre “Cladorhiza kenchingtonae” (okunuşu üzerine dil bilimciler çalışmaya devam ediyorlar) olarak adlandırılan etçil sünger yaklaşık 2 metreye kadar uzayabiliyor. Neredeyse mikroskobik olacak kadar incelen kılcal çıkıntılarla kaplı canlı, etçil olan tek deniz süngeri türü değil.

Okyanuslarımızda binlerce sünger türü buluyor. Genellikle bu deniz canlıları, deniz suyu için doğal bir filtre görevi görüyorlar. 2014'te bilim insanlar, California kıyılarında denizaltı yanardağlarının ve derin deniz havalandırmalarının çevrelerinde 4 farklı katil sünger keşfettiler. Bu etçil süngerler, küçük kabuklu deniz canlılarını yakalamak için kancalarını kullanıyorlar.

Nitekim bu sünger türlerinin çoğu derin sularda yaşayabiliyorlar ve temas etmemiz neredeyse imkansız.