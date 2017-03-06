Euro NCAP Testlerine Göre 2017’nin En Sağlam 5 Otomobili

Avrupa standartlarındaki güvenlik ve sağlamlık oranını ölçen Euro NCAP’in 2017 yılında yaptığı testlere göre en sağlam 5 otomobili sıralıyoruz.

Otomobilde güç ve performans ne kadar önemliyse güvenlik ve sağlamlık da o kadar önemli oluyor. Bu noktada standartları belirleyen Euro NCAP ise 2017 yılı içerisinde şu ana kadar toplam 9 araca güvenlik testi uyguladı ve sadece 5 otomobil en iyi güvenlik donanımına sahip olacak şekilde 5 yıldız alabildi.

İşte bu 5 yıldızı alan 5 otomobil;

1) Volvo S90

Volvo’nun yeni model S90’ı tam manasıyla tank gibi bir otomobil olarak dikkat çekiyor. Çarpışma testlerinde sadece şoku emmek için kısmi hasar alan Volvo S90, şerit takip sistemi ve çarpışma önleyici sisteminin ise harika çalıştığı görülüyor.

2) Volvo V90

S90 ile beraber teste sokulan V90 ise kardeşi ile aynı değerler ile 2017’nin de en sağlamı olduklarını bize gösteriyor.

3) Toyota C-HR

Toyota’nın asi SUV aracı olan C-HR, heybetine güvenlik ve sağlamlığı da eklemesiyle dikkat çekiyor. Sağlamlık açısından Volvo’lardan geri kalmayan Toyota, bu aracın hakkını vermiş.

4) Land Rover Discovery

Arazı aracı dediğimizde ilk akla gelen otomobil markalarından biri olan Land Rover, şık ve sportif aracı olan Discovery ile de 5 yıldız almayı hak etmiş.

5) Audi Q5

Audi’nin en popüler SUV araçlarından biri olan Q5, performansının yanı sıra güvenlik noktasında da Euro NCAP’ten 5 yıldız almayı ihmal etmemiş.

Bunların yanı sıra Citroen C3 dört yıldız, Ford Ka+ ve Fiat 500 üç yıldız alırken daha önce bahsettiğimiz Ford Mustang ise sadece iki yıldız alabildi. Bakalım ilerleyen günlerde NCAP skalasına eklenecek otomobiller kaç yıldız alabilecek ve en önemlisi Volvo’ları geçen olacak mı merakla bekliyoruz.

Bonus) Volvo Neden Bu Kadar Sağlam?