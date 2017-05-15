Cuma günü gerçekleştirilen siber saldırı ile 150’den fazla ülkede 200 binden fazla mağdur olduğunu söyleyen Europol Direktörü Rob Wainwright, bu sabah yeniden bir saldırının düzenlenebileceğini söyledi.

Cuma günü gerçekleştirilen saldırılarla ilgili konuşan Avrupa Polis Ofisi Europol Direktörü Rob Wainwright, dünyanın sürekli artış gösteren bir tehditle karşı karşıya kaldığını ve bu sabah yeni bir siber saldırı beklediklerini söyledi.

En büyük endişelerinin saldırılarının şiddetinin artarak devam etmesi olduğunu söyleyen Wainwright, “Artan bir tehditle karşı karşıyayız. Siber saldırılara karşı her yıl 200 küresel işlem gerçekleştiriyoruz. Ancak, daha önce böyle bir şeyle karşı karşıya kalmamıştık. Son hesaplara göre 150 ülkeden 200 binden fazla mağdur var. Bu kullanıcılar arasında iş adamları da yer alıyor. Daha önce böyle bir şey görülmemişti” dedi. Siber saldırıdaki yazılım dilinin kendisine has bir dil olduğunu ifade eden Wainwright, saldırıyı gerçekleştirenlere yönelik soruşturmanın FBI ile birlikte yürütüldüğünü söyledi.

Dün paylaştığımız haberimizde WannaCry adlı fidye yazılımı şans eseri engellemeyi başaran 22 yaşındaki güvenlik uzmanı, dünyayı kasıp kavuran zararlı yazılımla ilgili şunları söylemişti:

“Aslında kısmen şans eseriydi. Bütün gece uygulamayı incelemiş ve gözümü kırpmamıştım. Buluşumun ardından yoğun ilgi gördüm. İznimi böyle harcadığım için patronum bir hafta daha izin verdi.”

MalwareTech rumuzlu güvenlik uzmanının bu buluşu yazılımı engelliyor olsa da bu zamana kadar ele geçirilen bilgisayarları kurtaramıyor. Bu sebeple Windows 10 işletim sistemini kullananların en son güncellemeyi muhakkak yüklemeleri gerekiyor.