Eurostat’ın yakın zamanda yaptığı açıklamaya göre AB kadınları, erkeklerden % 16 daha az kazanıyor. Her ne kadar dünyanın her yerinde cinsiyet eşitliği savunulsa da, eşitliğe giden yollar son derece engebeli.

Resmi istatistik ajansı olan Eurostat, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği'ndeki kadınların 2016'da erkeklerden ortalama yüzde 16 daha düşük bir kazanım elde ettiğini açıkladı. Ajans, Perşembe günü yapılan Uluslararası Kadın Günü öncesinde yayınlanan basın açıklamasında "Erkekler bir saat saatlik çalışma sonucu bir euro kazanırken, kadınlar aynı iş için 84 cent kazanıyor " dedi.

AB kısıtlamasından kurtularak genel duruma bakacak olursak, durum yine pek değişmiyor. Dünya genelinde, kadınlar erkeklere oranla ortalama %23 daha az kazanıyor. Uluslararası Çalışma Örgütü’ne göre, mevcut hızda bu açığı kapatmak 70 yıl alacaktır.

Avrupa’daki cinsiyet eşitsizliği, kadınların aynı işi yaparak erkeklerden %20 daha az kazanması ile diğer Birleşik Devletler’inde olan durumdan bir miktar daha iç açıcı görünüyor.

Avrupa’da Almanya ve İngiltere gibi ülkelerde ücret aralığının %21’lerde olduğunu görmekle birlikte durum Romanya, İtalya ve Lüksemburg’da daha iyi bir şekilde karşımıza çıkıyor. Bu ülkelerde %14’lük ücret aralığı ile eşitlik sağlanmasa da, uçurum aralık azalma gösteriyor.

Rakamlar, dünyada cinsel taciz ve istismara karşı #MeToo hareketi tarafından sarsılan bir yılda, Uluslararası Kadınlar Günü öncesinde geldi. Yapılan açıklama ile birlikte kadın hakları konusundaki tartışmalar yeniden canlandı.

Geçtiğimiz yıl ayrıca, özellikle Washington’da kadın haklarını desteklemek amacı ile iki milyon kişi sokaklara çıkmıştı. Fakat eşitliğe giden yol uzun sürüyor. Kadınlara karşı şiddet halen gündelik bir olay gibi karşılanırken ne yazık ki cinsiyet eşitsizliği yadırganmama seviyelerine geliyor.

Bu bağlamda, Dünya Kadınlar Günü ya da Dünya Emekçi Kadınlar Günü, her yıl 8 Mart'ta kutlanan ve Birleşmiş Milletler tarafından tanımlanmış uluslararası bir gündür.

Doğumdan ölüme kadar her hayatın her anında varlıklarını hissettiğimiz, bizi biz yapan değerli kadınlarımızın bu özel gününü yürekten kutluyoruz.