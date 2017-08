Türkiye’yi Eurovision'da Yeniden Manga Temsil Edecek!

2013’ten 2017’ye kadar katılmadığımız Eurovision Şarkı Yarışması’na en son 2010 yılında katılan Manga, Türkiye’yi 8 yıl aradan sonra tekrar temsil edecek.

İlk olarak 1975 yılında Semiha Yankı ile katıldığımız, 2003 yılında Sertab Erener’in 167 puan alarak ülkemize tek birinciliği getirdiği Eurovision Şarkı Yarışması’na son olarak 2012 yılında Can Bonomo ile katılmış ve yarışmaya bazı sebepleri ön plana koyarak bir daha dahil olmamıştık. Aradan 4 yılı aşkın bir zaman geçti ve Eurovision’a tekrar katılma kararı aldık, hem de 2010 yılındaki We Could Be The Same şarkısıyla ülkemize 2.liği kazandıran Manga ile.

Son 10 yılda ağırlıklı olarak İngilizce şarkılarla katıldığımız ve genel olarak başarılı sonuçlar elde ettiğimiz yarışmanın bir sonraki ayağında ülkemizi tekrar Manga temsil edecek. Şarkı Türkçe mi yoksa yine İngilizce mi olacak, henüz bir bilgi yok. Zira ekipten sadece Eurovision’a katılacaklarına dair aşağıdaki tweet gelmiş durumda.

Biraz nostalji tadında olacak, Eurovision Şarkı Yarışması’nda ülkemize katıldıkları yıllarda 1.liği ve 2.liği getiren "Everyway That I Can" ve "We Could Be The Same" şarkılarını tekrar dinlemek isteyenleri hemen aşağıdaki videoları izlemeye davet ediyorum. :)