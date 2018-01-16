Bir sanatçı olabilmek ve hayal gücüyle insanları büyüleyebilmek için hiçbir engel olmadığını ispatlayan yazılım mühendisi Eric Geusz, yaptığı bu ilginç tasarımlarla kendisine ait galaktik bir ordu kurmuş durumda.

Etrafımızdaki eşyaları, hiç de ilgisi olmayan şeylere benzetme alışkanlığı aslında oldukça yaygındır. Bir PlayStation ve televizyon kumandasının birleşiminden oluşan, galaksiler arası yolculuk gemisini hayal etmek zor değil. Ancak bu hayali aynı şekilde kağıda aktarmak ve diğer insanlarla paylaşmak, yetenek isteyen bir iş.

Eric, yaptığı bütün çalışmalarını ArtStation ismi verilen bir internet sitesi üzerinden yayınlıyor. Kendisinin eşyaları uzay gemisine dönüştürme serüveni, bu güne kadar görebileceğiniz en etkileyici uzay gemisi tasvirleri olabilirler. Güzel sanatlarla ilgilenmek için profesyonel hayatın bir engel teşkil ettiğini düşünüyorsanız, Eric size gerçekten de ilham olabilir. Çünkü kendisi profesyonel bir çalışma hayatına rağmen, sürekli olarak dijital sanatlarla ilgileniyor.

İşte Eric'in hayal gücünden ekranınıza yansıyacak muhteşem eserleri:

PlayStation ve TV kumandası:

Kızartma maşası:

Konserve açacağı:

Kapı menteşesi:

Soyma bıçağı:

Sanatçının diğer çalışmaları: