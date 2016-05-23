600 Metreye Fırlatılan Çılgın Düz Dünyacı Hastanelik Oldu!

Son aylarda internet ve sosyal medya sayesinde iyice popülerleşen düz Dünya akımının tanınan simalarından Mike Hughes, kendisini düz Dünya araştırmacısı olarak tanımlıyor. Bu sözünü eyleme dökmek isteyen Hughes, uzun süredir planladığı şeyi gerçekleştirip kendisini uzaya fırlatmaya çalıştı. Fakat atmosferden dışarıya çıkamadı.

Düz Dünya fantezisine yönelik, adını en çok duyduğumuz isimlerden birisi de Mike Hughes. Zengin iş adamı, teorisinin doğruluğunu kanıtlamak adına, kendisinin planladığı bir roketin içinde uzaya gidip dönmek için çalışıyordu. 2017 yılı boyunca sürekli ertelenen fırlatma sonunda gerçekleştirildi. Ancak yeterli güç sağlanamadığı için Hughes, sadece 572 metre yüksekliğe kadar çıkabildi.

Şiddetli kalkış sonrasında ciddi bir basınçla karşılaşan Hudges’in amacı Dünya’nın şeklini kendi gözleriyle tayin etmekti.

Kaliforniya’nın Mojave Çölü’nde yapılan fırlatma, oldukça amatör imkanlar dahilince gerçekleştirildi. Hughes, karşılaştığı yüksek basınçtan dolayı paraşütle yer yüzüne dönen roketin içinden kendi imkanlarıyla çıkamadı.

Fırlatma anına ve inişten sonrasına dair görüntüler bu şekilde kaydedildi:

Hughes, bu ilginç deneyimin teorisini kanıtlamayı kanıtlamadığına ilişkin henüz net bir açıklama yapmadı. Böylesine hızlı bir kalkış esnasında basınçtan bayılmış olacak ki bir şey göremediğini düşünüyoruz. Zaten kendisi Dünya’nın tam olarak düz değil de bir frizbi şeklinde bombeli olduğunu da düşünüyordu. Muhtemelen gene yuvarlak olduğuna dair kanıt elde edemediğini söyleyecektir..

Çılgın adamın sıradaki hedefi ise havada bir balon haline dönüşebilen roket sistemi üreterek daha yükseğe gidebilmek.