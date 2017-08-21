Evan Blass, Android 8.0'ın Hangi 'Tatlı' Olacağını Açıkladı!

Evan Blass, Twitter'dan paylaştığı görselde, Android 8.0'ın hangi tatlı ismini alacağını açıkladı.

Bu akşam 21:40’da New York’ta yapılacak canlı yayın ile Google, Android 8.0’ın final sürümünü tanıtacak. Daha önce yayınlanan 4 geliştirici sürümünden yazılım özelliklerini zaten biliyoruz. Ancak bilmediğimiz bir şey hala var; Android O’nun tam adı ne olacak?

Android 1.5 Cupcake’den bu yana Google, Android sürümleri için tatlı isimleri koymayı tercih ediyor. En son sürümlerde ise Lollipop, Marshmallow ve Nougat kullanılmıştı. Android sızıntılarıyla ünlü Evan Blass, Android O’nun Oreo olacağını söyledi ve Android Oreo’ya ait görselleri Twitter’dan paylaştı.

Blass, daha önceki Android sızıntılarının çoğunda haklı çıkmıştı, bu nedenle Android 8.0’ın Oreo olacağına kesin gözüyle bakabiliriz.