Evan Blass Asus Zenfone 5 Lite'ın Görüntülerini sızdırdı

Orta seviye olması beklenen cihaz, çift ön ve arka kamera ve Full HD+ Full ekrana sahip.

Asus'un Zenfone 5 serisini açıklaması beklenen bir etkinliği 25 Şubat'ta düzenlenecek olan MWC 2018'de gerçekleştireceğini biliyoruz. Geçtiğimiz hafta Zenfone 5'in kitapçığından yapılan sızıntıda tasarım çizimlerini görmüştük. Fakat bugün Evan Blass'ın sayesinde Zenfone 5 Lite varyantının basın çekimlerine şahit olduk.

Mobil cihazlar konusunda popüler bilgi sızdırıcılardan olan Evan Blass'a göre Zenfone 5 Lite'ta ön ve arka yüzde ikişer kamera bulunacak. Ön yüzdeki kameralar 20 MP iken, arka yüzdekiler ise 16MP çözünürlüğünde olacak. Aynı zamanda Full HD+ 5.7-6 inç büyüklüğünde ekranı olacak olan Zenfone 5 Lite'ın kenarları kıvrımlı ve anten hatları belirgin olacak.

Arka kamera kurulumu, geçtiğimiz yıl çıkarılan Honor 6X tasarımını andırıyor. Kamera modülünün altında da bir adet parmak izi okuyucusu yer alıyor. Geekbench verilerine göre Zenfone 5'in 3GB RAM ve Android 8.0 Oreo işletim sisteminde, 1.4 GHz Octa-Core Qualcomm Snapdragon 430 işlemci üzerinde çalışması bekleniyor. Lite versiyonu olması nedeniyle bu modelin orta seviye bir cihaz olacağını söyleyebiliriz.

Asus MWC 2018 etkinliğinin 27 Şubat tarihinde düzenleneceği duyurulmuştu.