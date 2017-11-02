Gionee M7 Plus'ın Görüntüleri Sızdırıldı!

Evan Blass tarafından sızdırılan Gionee M7 Plus, tasarımıyla adından söz ettirecek gibi duruyor.

Akıllı telefon üreticileri düşünüldüğünde bir çoğunuzun aklına Gionee gibi bir markanın geleceğini sanmıyorum. Gionee öncelikli olarak Asya pazarına odaklanmış olması düşünülürse bu hiç şaşırtıcı değil, ancak bu cihazların da ne kadar iyi olabileceği düşünülürse, hafife alınmaması gerektiğini düşünüyorum.

Son olarak Evan Blass tarafından sızdırılan Gionee M7 Plus tasarımını açıkça gösteren görselleri ile adından bahsettirdi. Cihazın özellikleriyle ilgili elimizdeki bilgiler bir hayli sınırlı, ancak ekranının 6.43 inç olacağı düşünülüyor. Bunun dışında kablosuz şarj desteği ile birlikte cihaz gövdesinin paslanmaz çelik ve deri malzemeden olacağı düşünülüyor.

Fotoğraflardan anladığımız kadarıyla, parmak izi tarayıcı ve çift kamerası bulunan Gionee M7 Plus'ta bulunan kameraların görünüş için olup olmadığı şuan için bilinmiyor. Gionee M7 Plus oldukça şık ve lüks bir görünüme sahip olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca lüks segmentten piyasaya gireceği düşünülüyor. Peki sizce özellikle üst segment telefonların bu kadar pahalı olduğu bir dönemde, lüks sever kullanıcılara üretilecek bu cihazın fiyatı ne kadar olacak?