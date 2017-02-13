Apple iOS için geliştirilen Rumuki uygulaması, masum kişileri aşırı kötü niyetli suçlularından korumak için adeta biçilmiş bir kaftan.

Eşiniz vey sevgilinizle yaşadığınız özel anlar, her türlü mahremiyetten bile katbekat öte. Bazı kötü niyetli kişiler, bunlarla kariyer yapmayı seçiyor. Böylece bu kişiler kariyer yaparken sevgiyi tercih eden kişiler, söz konusu videoların internete sızdırılması nedeniyle utanç duyor. Ancak artık üzülmeyin: Özel anlarınızı içeren çekimlerinizi güvende tutacak bir uygulama var.

iOS için kullanılabilen Rumuki, bu tür özel hayat bantlarını ve ev yaşamını şifreleme özelliği taşıyan ve gizliliğizi koruyacağını vaat eden ücretsiz bir video şifreleme yazılımı.

"Bu olay çığrından çıktı"

Bilim uzmanı Gary Vaynerchuk, TNW Konferansı 2016'da bu uygulamadan çok etkilenmiş ve yapımcıları alkışlatmak için konuşmasına ara vermiş. Uzman, işin çığrından çıktığını düşünüyor.

Uygulama bir kez kaydedildiğinde video, ayrı telefonlarda saklanan iki şifre ile saklanır -sizin için bir anahtar ve eşiniz için birer anahtar-. Birisi videoyu oynatmak istediğinde Rumuki diğer taraftan gizli anahtarı girerek "oynatma izni" vermesini ister. Her izin yalnızca bir oynatma için geçerlidir.

Kayıt uygulaması, eşinizin videoyu kötüye kullanmasını engellemek için içeriği hemen silmek gibi bir seçenek sunar. Her bir taraf bir şifreye sahip olduğundan, videolar bir cihazda silinirse iki cihazda da silinmiş görünür..

Uygulamayı daha da güvenli hale getirmek için video şifreleme aracıyla kaydettiğiniz tüm içerik yalnızca cihazlarınızda saklanır. Kayıtlar asla üçüncü parti sunuculara iletilmez ve Rumuki kötü niyetli engellemeleri önlemek için hiçbir zaman görüntü kopyalarınızı saklamaz.

Kullanıcılarının güvenini kazanma çabasıyla Rumuki üreticileri, detaylıca önlem almışlar. Ayrıca uygulamanın güvenlik önlemlerine ilişkin ayrıntılı bir genel bakış da yayımlanmış ve uygulama tam puan almış. Rumuki, konuyla ilgili detayları belirtmek için ayrıntılı bir doküman da yayınlamış durumda.