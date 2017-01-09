Evde İnşa Edilebilen Akustik Cihaz, Yer Çekimine Meydan Okuyor!

Bilim-kurgu filmlerinde sıkça rastladığımız çekici ışınları akustik versiyonları, evde bile kurulabiliyor.

Yıldız Savaşları: Yeni Bir Umut filminin en çarpıcı sahnelerinden biri, İmparatorluk Yıldız Destroyeri'nin, Prenses Leia'ın gemisine çekici ışınla kilitlenmesi ve sonrasında Darth Vader'ın gemiye sızıp ortalığı yerle bir etmesidir. Aslında çekici ışın denilen mimari, uç fiziğin alanlarından biri. Haberde bahsettiğimiz çekici cihaz, işlerini ışınla değil sesle hallediyor.

Söz konusu, çekici cihazın yapısı düşük akustik basınç noktaları etrafında yüksek yoğunluklu ses yaymak. Böylece küçük bir nesneyi, "ses kafesinde" sarmalamak mümkün hale geliyor. Bilim adamları, çok çok daha küçük boyutta da olsa, objeleri hareket ettirmeyi ışık yayarak başarabiliyor ancak şimdilik buna değinmeyeceğiz.

Sonik ses parçalarının frekansı, ses aralığının üstündedir. Bununla birlikte; ses dalgaları ve titreşimler, nesne üzerinde kayda değer bir güce sahiptir. Yüksek watt'ta çalışan bir hoparlörün yanında durduğunuzu tahayyül edin.

Bristol Üniversitesindeki bilişim uzmanı ve araştırmacı olarak çalışan Asier Marzo, 2015 yılında, tek boyutlu çalışan bir sonik ses çekicisi inşa etmeyi başardı. Pahalı ve yapımı zordu ama yine de önemli bir başarıydı.

Şimdi Marzo ve arkadaşları, çok daha küçük boyutlu bir mimarinin planlarını yayınladı. 3 boyutlu yazıcılar da, cihazın geliştirilmesinde rol oynadı. En ilginç nokta ise, söz konusun cihazın evde bile inşa edilebilmesi.

Gerekli parçaların çoğu, elektronik mağazalarından edinilebiliyor. En kritik parçalar ise Arduion parçası ve küçük transdüzer dizisi bileşenleri.

Marzo, "Geliştirdiğimiz şey çok pahalı ve karışıktı, zira faz dizisine ihtiyaç duyuyordu. Şimdiyse sadece maddenin statik bir parçasına ihtiyaç duyan ve kolayca tasarlanabilen bir mimari inşa ettik." ifadelerini kullandı.

Söz konusu teknolojinin, özellikle sağlık sektöründe önemli faydalar sağlaması bekleniyor. Böbrek taşlarının, operasyonsuz ve acısız tedavi edilebildiğini düşünün. Elbette evde inşa edilen cihaz böyle bir şey başaramayacak ama teknolojinin olanaklarını "küçük" çaplı da olsa sergileyebilecek.