Fiziksel bir kursa gitmeyecekseniz, programlama öğrenmek o kadar da kolay değildir. İşte kendi kendine C++ programlama dilini öğrenmek isteyenlere Türkçe ve İngilizce kaynaklar.

Günümüzde yazılım ve programlama bilgisi son derece önemlidir. Fakat herkesin fiziksel olarak yazılım kurslarına gidecek vakti ya da imkanı olmayabilir. Bu makalede, fiziksel olarak bir yazılım kursuna gitmeden kendi imkanları ile C++ programlama dili öğrenmek isteyenlere bazı tavsiyelerde bulunacağız.

Türkçe Kaynak Kitap

C++ How to Program, İngilizce bilenler için son derece faydalı bir kaynaktır. Fakat İngilizce bilginiz İngilizce bir programlama dersi kitabına yetecek seviyede değilse de endişelenmenize gerek yok. Zira ‘C++ How to Program’, ‘C++ ile Programlama’ adı ile Türkçe’ye çevrilmiş durumda.

Fakat baştan uyaralım; 1000’den fazla sayfası bulunan kitabın dili biraz ağır. Bu nedenle Türkçe C++ video kurslarından destek almanız işinizi kolaylaştıracaktır. Öncelikle video kurslar ile temelinizi oluşturun, daha sonra ise kitabı okuyarak kodlara çalışın.

Türkçe C++ Video Kursları

Programlama TV tarafından ücretsiz olarak sunulan C++ video dersleri hem detaycı oluşu, hem de temiz bir dille anlatılıyor olması sayesinde C++ programlama dilini kolayca kavramanıza yardımcı olacaktır.

Ayrıca alternatif ücretsiz video kursu isteyenler için sina5an tarafından oluşturulmuş olan 87 videoluk C++ derlerini tavsiye edebiliriz.

İngilizce Kaynak Kitap

Eğer C++ öğrenmek için İngilizce kaynaklardan da destek almak istiyorsanız ‘C++ Early Objects’ ve ‘C++ in One Hour a Day’ kitaplarını önerebiliriz.

İngilizce C++ Video Kurs

İngilizce basılı materyallerden destek alıyorsanız görsel video kurslarla da bilgilerinizi desteklemek isteyebilirsiniz. LearningLad’in yayınlamış olduğu 143 videoluk ücretsiz kursu gönül rahatlığı ile tavsiye edebiliriz. Videolar Hint aksanı ile çekildiğinden başta dinlerken bir miktar afallayabilirsiniz.

Qt Türkçe Kaynak

Grafik arabirimi konusunda en iyi kaynak olan Framework Qt’nin başarılı Türkçe çevirisini buraya tıklayarak PDF dosyası olarak indirebilirsiniz.

Türkçe Qt Video Kurs

İngilizce Qt Video Kurs