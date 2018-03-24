Kendi Kendinize Yapabileceğiniz Rengarenk Platform Oyunu

Optik Bench üzerinde oyun oynamak kimin aklına gelirdi ki? Chris Mitchell adındaki Youtube yayıncısının aklına gelmiş. Youtube üzerinden yayınlanan bir videoda Chris 'kendin yap videosu' ile bu rengarenk oyunu nasıl yapacağınızı açıklıyor.

Monopoly, Scrabble gibi oyunlardan artık canınız mı sıkıldı? Bilgisayar oyunları da artık can sıkıcı bir hal mi aldı? Çözümü ise Chris Mitchell'ın 'kendin yap videosundaki' ilgi çekici oyun. Eğer eliniz elektirikle alakalı işlere yatkınsa, bu renkli oyun boş vakitlerinizi değerlendirmek için güzel bir aktivite olabilir. Projeniz bittiğinde ise tüm arkadaşlarınızı çevrenize toplayıp onlarla beraber bu oyunu oynayabilirsiniz.

Oyun, hareketli üç rengin birinden rastgele bir LED ışığının aydınlanmasıyla başlıyor. İlk yanan LED rengin sahibi oyuna başlıyor ve oyuncunun hedefe bir yol oluşturması için platforma aynalar veya geçiş blokları eklemesi gerekiyor. Chris'in CdS hücresi adı verdiği yere ne kadar hızlı ulaşırsanız oyunda puanınız da bir o kadar yüksek oluyor. Oyunun hedefi oldukça basit ama sunduğu görsellerden ötürü oldukça farklı ve ilgi çekici görünüyor.

Eğer siz de elektronik cihazlarla ilgileniyorsanız, elinizde fazlaca bulunan elektronik cihazları nerede kullanacağını bilmiyorsanız veya babanızın elektirikçi dükkanı varsa siz de bu tip bir oyun platformunu kurabilirsiniz, eğer küçük yaşlarda bir okuyucumuz iseniz de bir yakınınızdan yardım almanızı öneririm. Bu oyun platformunu yapmaya karar verdiyseniz şimdiden iyi eğlenceler!