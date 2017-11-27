Evde Tek Başına'nın Tatlı Şımarığı Büyüyünce Testere mi Oldu

90'lı yılların en ünlü filmlerinden biri olan Evde Tek Başına için atılan bir teori, büyük şaşkınlık yarattı.

Dünyanın en eğlenceli filmlerinden, hatta Noel denildiğinde pek çok çocuğun ilk hatırladığı filmlerden olan “Evde Tek Başına” için muhteşem bir teori ortaya atıldı. Yalnız bu teori öyle Game of Thrones teorilerine benzemiyor. Gerçekleşirse, son 100 yılın en büyük bağlamalarından birisi olacak.

İlk olarak 1990 yılında çekilen “Home Alone” yani Evde Tek Başına isimli film, dünyanın en korkunç filmleri arasında gösterilen Testere’nin bir nevi ön filmi olabilir. Kısa süre önce yayınlanan Testere 2: Jigsaw Efsanesi’nin süper kötüsü olan Jigsaw’ın, Evde Tek Başına’nın tatlı küçüğü Kevin McAllister olduğu düşünülüyor.

Noel filmleri arasında en ünlü yapımlardan olan Evde Tek Başına’daki Kevin McAllister’ı az çok biliyorsunuz. Normal çocuklar gibi korkmak yerine, bütün soğukkanlılığıyla evlere kurduğu akıllıca tuzaklarla hırsızları şamar oğlanına çevirmişti. Macaulay Culkin’in canlandırdığı karakter, belki yok artık diyeceksiniz, ancak Jiggsaw karakteri ile inanılmaz örtüşüyor.

Jason Concepcion tarafından ortaya atılan bu iddia, Jigsaw katilinin nasıl oluştuğunun hikayesini yıllar önce izlediğimizi gösteriyor. Concepcion’a göre Evde Tek Başına’nın efsane karakterinin, tıpkı Jigsaw’da olduğu gibi öfke kontrol sorunları var. Aynı zamanda, şiddetli fantezilere eğilimi olan küçük çocuğun bu travması büyüdüğünde başına garip işler açmış gibi duruyor.

Peki, sizler bu iki karakter arasında bir benzerlik olduğunu düşünüyor musunuz? Yorumlarınızı bekliyorum.