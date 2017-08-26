Teknoloji geliştikçe evinizdeki teknolojik cihazların da sayısı artıyor. Bilgisayarın kablosu, monitörün kablosu, televizyonun kablosu, uydu alıcınızın kablosu derken, ortalığın kablodan geçilmemesi içten bile değil. Bu yazımızda 5 adımda kablo salatasından nasıl kurtulabileceğinizi yazdık.

Artık evinizde doğru düzgün bir teknolojik set kurmak demek, aynı zamanda birden fazla işlevsel parçayı bir araya getirip bağlamak demek. Diyelim ki en üst teknolojide bir masaüstü bilgisayar seti kurdunuz ya da bir ev eğlence sistemi. Her ne kadar kablosuz teknolojileri olabildiğince kullansanız da sadece fişe takılması gereken parçalar bile kabloların o kirli görüntüsünü yaratmaya yetiyor. Bu yazımızda sizinle birlikte 5 adımda bu kablo salatasından nasıl kurtulunur, onu anlatacağız.

1. Adım: Uzatma kablolarını ve fişlerin bağlı olduğu yerleri düzenleme

Uzatma kabloları veya enerji dağıtıcılar genelde güzel gözükmesi için değil, güvenli olması için tasarlanırlar. Ancak yine de uzatma kablolarını ve fişlerin takılı olduğu bölgeleri düzenleyip daha iyi gözükmesini sağlamak mümkün. Mesela:

Ev Yapımı Ayakkabı Kutusu Kablo Saklayıcısı

Öncelikle bu işe olabildiğince az para harcayıp kendi kablo düzenleyicilerinizi yapabilmeniz mümkün. Yukarıdaki videoda adım adım evdeki kullanılmayan ayakkabı kutusundan nasıl uzatma kablosu düzenleme kutusunun yapılabileceği anlatılmış. Bunun üzerine sizin de yapacağınız eklemelerle kendi uzatma kablonuza uygun şablonlar çıkarabilirsiniz, ya da ben bunlarla uğraşamam diyorsanız,

Cablebox veya Cablebox Mini

Düzenleyeceğiniz uzatma kablosunun kaçlı olduğuna göre Bluelounge Cablebox veya Cablebox Mini'yi satın alabilirsiniz. Amazon'da 30 dolar'a satılan bu ürün bir nebze pahalı olsa da, daha ucuz varyasyonları Aliexpress'de bulunabiliyor. Cablebox'a buradan, Cablebox Mini'ye ise buradan ulaşabilirsiniz.

2. Adım: Açıktaki uzun kabloları birbirine bağlayarak düzenleme

Uzatma kablolarını ve enerji dağıtıcılarını hallettiğimize göre, şimdi sırada açıkta duran kablolar var. Birbirine yakın yerlere giden kabloları farklı yöntemlerle bağlayarak kabloların daha toplu durmasını sağlayabilirsiniz. Mesela:

Yeniden kullanılabilen plastik kelepçe

Bu yeniden kullanılabilir plastik kelepçelerin 100'lüsünü, 5 dolara Amazon'da ve Aliexpress'te bulabilirsiniz. Normal plastik kelepçelere göre tek kullanımlık olmayan bu plastik kelepçeler, bozulan kabloları yenilemek istediğinizde de kolayca açılabiliyorlar. Ayrıca dışarıdaki kablolarınız dışında, bilgisayarınızın kasasının içindeki kabloları düzenlemek için de harika bir çare. Yine de internetten sipariş etmek istemiyorsanız, yapı marketlerde bulabileceğiniz normal plastik kelepçeler de kullanabilirsiniz. Yeniden kullanılabilir plastik kelepçelere şu bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.

Fermuarlı Kablo Düzenleyici

Eğer plastik kelepçelerden daha düzgün duran bir tercih arıyorsanız, fermuarlı kablo düzenleyicileri tercih edebilirsiniz. Eğer dikiş konusunda yetenekliyseniz ya da yetenekli bir anneniz ya da eşiniz varsa, kumaşlara fermuar diktirerek de aynı çözüme ulaşabilirsiniz. Ancak tüm bunlarla uğraşmak istemiyorsanız, Amazon'dan 20 inçlik dörtlüsünü 15 dolarlık bir fiyata satın alabilirsiniz. Fermuarlı kablo düzenleyicisine şu bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.

3. Adım: Fazla uzun kabloları sararak düzenlemek

Üstteki adımların tümünü gerçekleştirdiniz, ancak hala sisteminiz için önemli olan fazla uzun kablolar masanızın üstüne taşmış durumda. Bu durumda size kabloları sarabileceğiniz yöntemlerle masaların üstlerine taşan kabloları gizlemenizi öneriyoruz.

Kablo kemiği

Kabloları sarmak için kullanabileceğiniz bir yöntem, artık izolasyon köpükleri ya da kullanmadığınız yer matlarını(yoga matı veya kamp matı gibi) kablo boyutunuza göre kemik biçiminde kesmek. Yukarıda görünen şekilde keseceğiniz bu tip artık parçalarla kablolarınızı sardıktan sonra üst ve alt taraflarında kabloları yerleştirebileceğiniz çentikler açarak, kablolarınızın sabit kalmasını sağlayabilirsiniz. Kablo kemiğini nasıl yapabileceğinizin şemasına buradaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Quicky Cordlets

Yukarıdaki çözümle uğraşmak istemiyorsanız, Quicky Cordlets tam size göre bir çözüm. Masanızın üzerine sabitleyebileceğiniz bu kablo düzenleyicileri, Amazon ve Aliexpress üzerinden 4'lü paketler halinde 1-2 dolar civarında satın alabilirsiniz. Ürünün Amazon linkine buradaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Adım 4: O an kullanılmayan kabloları düzenlemek

Evinizin içerisinde düzenli kullanılmasına rağmen, sürekli kullanmanız gerekmeyen bir sürü kablo var. Özellikle de evdeki şarj edilebilir şeyler için kullandığınız bu kablolar, kullanılmadığında yerlere atılmış bir şekilde duruyorlar. Ayrıca biraz hızlı bir hayat sürüyorsanız, bunları sürekli olarak fişten çekip toplayıp kaldırmak bir zulüm haline dönüşebiliyor. Ancak bunun için de çözüm var.

Sugru

Sugru, istediğiniz şekli verebildiğiniz bir tür hamur yapıştırıcı. İstediğiniz şekli verip bir yere yapıştırdıktan sonra 24 saat boyunca beklerseniz katılaşıp, ihtiyacınıza yönelik bir araca da dönüşebiliyor. Amazon'da 3'lü paketini 12 dolar civarında bulabilirken, Aliexpress'te 1-3 dolar arası değişen fiyatlarda bulunabiliyor. Amazon bağlantısı için buradaki bağlantıya, Aliexpress fiyatları için ise şuradaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.

Dosya Klipsleri

Eğer internetten alacağınız hamur yapıştırıcıya güvenmiyor veya o kadar para vermek istemiyorsanız, herhangi bir kırtasiyeden çok ucuza bulabileceğiniz dosya düzenleyici klipsler de işinizi görecektir. Düzenlemek istediğiniz şarj kablolarını klipsin tutacaklarına geçirdikten sonra masanızın uygun bir yerine tutturarak rahatlıkla her an kullanmadığınız kabloları düzenleyebilirsiniz. Ayrıca bu klipsler birçok farklı boyutta satıldığı için kendinize en uygun çözümü de deneyerek bulabilirsiniz.

Kablo Klipsleri

Bu araçlar ise yukarıda gördüğünüz sugrunun hazır yapılmış versiyonları. Masanıza hali hazırda yapışabilen bu araçlar Amazon'da 6'lı olarak 6 dolara, 12'li olarak 8 dolara satılıyor. Bu aracın benzerlerini ise Aliexpress'te aratarak bulabilirsiniz. Amazon linkine ulaşmak için buradaki bağlantıya tıklayın.

Magnetic Organization System (MOS - Manyetik kablo düzenleyici)

Bu 10-12 dolar civarına satılan ürün, zaten uçları metalden yapılma olan şarj veya usb kablolarını düzenlemek için kullanılan bir ofis aracı. Kablolarınızı bozmayacak seviyede manyetik bir çekimle toparlamayı sağlayan bu ürüne, Amazon üzerinden şu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

5. Adım: Kabloları tanımlamak ve etiketlemek

Bravo, artık kabloların çoğunu evinizde düzenlemeyi başardınız. Ancak bu toplama işleminin bir negatif yani var ki; o da hangi kablonun nereye ait olduğunu hatırlamanın zorlaşması. Ancak üzülmeyin bunun için de çok basit yöntemler var.

Ekmek poşeti kilitleri

Bunun için en hazır yöntemlerden biri, marketlerde satılan hazır ekmek poşetlerinin kilitleme parçaları. Bu tip bişeyi evde biriktirme ihtimaliniz nedir bilmiyoruz, çünkü genelde ekmeği bakkal ya da fırından alan bir milletiz. Ancak evinizde diyet ekmekleri yiyen birisi varsa, aldığınız bu poşetlerin kilitlerini atmayıp biriktirin. Kendileri kabloları tanımlama konusunda gayet başarılılar. Ha ama diyorsanız ki bizim eve poşetli ekmek girmiyor, o zaman şöyle bir yöntem de var;

Renkli Selo Bant

Renkli selo bantlar ya da koli bantları da bu konuda gayet iyi çalışıyor. Bu tip banları büyük kırtasiyelerden alabilirsiniz ya da bu konuda "kağıt maskeleme bantları"da size gayet yardımcı olabilir. Kağıt maskeleme bantlarını ise boya malzemeleri satan yerlerden satın alabilirsiniz. Renkli bantlara asetat kalemiyle yazı yazabilir, kağıt maskeleme bantlarına ise kurşun kalem dahil olmak üzere bütün kalemlerle yazı yazabilirsiniz.

Eğer bütün adımları uyguladıysanız, evinizdeki kablo salatasına bir nebze de olsa çare bulabileceğinizi düşünüyoruz. Peki sizce bu yöntemler işe yarar mı? Siz evinizdeki kabloları düzenlemek için hangi yöntemleri kullanıyor musunuz?