İngiltere'de yaşayan bir aile, evlerinde yaşadıkları ilginç olaylar sonrası kamera yerleştirmeye karar verdi. İşler bu raddeden sonra daha korkutucu bir hal aldı.

Açıkçası paranormal olayların günümüzde abartıldığı kadar sık gerçekleştiğini düşünenlerden değilim. Bununla birlikte bu İngiliz ailenin yaşadıkları oldukça enteresan. Nitekim aile para kazanmak için evini turistlere pazarlayan sahtekarlardan değil gibi görünüyor.

Israrla soyadlarını ve evlerinin nerede olduğunu saklayan Robert ve Pauline çifti, oğulları Barry ile 6 yıldır garip olaylar yaşadıklarını deklare ediyor. Dilerseniz çekilen görüntülere bir göz atalım.

Videodan da görebileceğiniz gibi kendi kendine hareket eden bardak (gerçi bu altı ıslaksa gayet normal) çamaşırları sağa sola fırlatan, kafayı yemiş bir çamaşır makinesi gibi gerçekten ürkütücü şeyler meydana geliyor.

Bununla birlikte videoda yer almayan şeyler de olduğu söyleniyor. Barry gün içerisinde sürekli kendisini takip eden bir siyah gölge olduğunu, odasındaki kapının da hayaletin geçiş noktası olduğunu söylüyor. Akıllara 6 yıldır bu evde yaşamaya devam etmelerinin sebebini sorgulatan çiftin misafirleri de git gide azalmış durumda. Bu aileyi bu dakikadan sonra Hayalet Avcıları paklar. :)