Düz Dünyacıları Ömür Boyu Susturacak Fotoğraf

Zaten Dünya'nın yuvarlak olduğunun kanıtlayan birçok delil olsa da bu fotoğraf, tüm düz Dünyacıları susturacak nitelikte.

Reddit'te, 'Düz Dünyacılar şah mat oldu' başlığı altında paylaşılan bir gönderi Dünya'nın en yüksek dağı olan Everest Dağı'nın tepesinde çekilmiş bir selfie idi. Fotoğraf, yeryüzündeki düzlüklerle insanlara Dünya'nın düz olduğunu kanıtlamaya çalışanları sonsuza kadar susturacak.

Reddit kullanıcıları, bu fotoğraftan sonra şu tip bir yorumlarda bulundu: "Eğrilik argümanlarını unut. Tek seferde Dünya'nın %2,5'ini görebildiğimiz bir fotoğraf, gezegenimizin düz olmadığını kanıtlıyor. Eğer düz olsaydı, Dünya'nın en yüksek dağının tepesinden veya herhangi bir gökdelenden bile bunu görebilmemiz gerekirdi."

Henüz, düz Dünyacılar ise bu konu hakkında henüz yorum yapmadı, fakat görüntü, Dünya'nın yuvarlak olmadığına dair inançlarını sarsacak gibi görünüyor.

Son zamanlarda yapılan bir YouGov araştırması da, ABD'deki 18-24 yaşındakilerin %66'sının Dünya'nın yuvarlak olduğunu düşündüğünü, dolayısıyla bu argümanın çok da yaygınlaşmadığını biliyoruz.

Yine de araştırmalar çok da parlak gözükmüyor. Sizin bu konuda fikirleriniz nedir, neden kalan %34'lük kesim hala böyle bir argümana inanıyor?