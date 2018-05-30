National Geographic'in Everest'e Dair Yayınladığı 9 Harita

National Geographic, insanlığın Everest'in zirvesine ilk ayak basışının 65. yılını kutlamak amacıyla, bugüne kadar Everest'e dair yayınladığı binlerce harita arasından birkaçını seçerek detaylarını sundu.

29 Mayıs 1953'te Edmund Hillary ve Tenzing Norgay, Everest'in en tepesine kadar çıkabilen ilk insanlar olmayı başarmışlardı. O günden bugüne, Hillary'nin sonraki yıl National Geographic'e verdiği röportajda "Oradaydık. Tepemizde hiçbir şey yoktu, altımızdaysa koca bir dünya vardı." şeklinde anlattığı o deneyimi yaşamak isteyen binlerce insan, Everest'e tırmanmaya devam edecekti.

65 yılda çok daha fazla insan, Everest'in zirvesine çıkmayı başarabildi. İşte National Geographic'in gözünden, Everest yolculuklarının görselleştirilmiş halleri:

1. Everest'in National Geographic'te yayınlanmış ilk detaylı haritası

National Geographic'in Ağustos 1933 sayısında yer alan bu harita, Everest Dağı'nın zirvesindeki bir uçuş sırasında hazırlandı. Harita yayınlandığında, ilk başarılı tırmanışçıların zirveye ulaşmasına iki daha 20 yıl vardı.

2. Zirveye tırmanabilen ilk insanlar olan Hillary ve Norgay'ın izlediği rota

3. Everest'e tırmanmayı başaran ilk ABD'li ekibin izlediği rota

Hillary ve Norgay Everest'e tırmandıktan on yıl sonra, National Geographic sponsorluğunda, Amerikalı dağcılar ilk defa zirveye ulaşmayı başardı. Avusturyalı sanatçı Heinrich Berann'a ait olan ve Ekim 1963 sayısında yayınlanan bu ikonik illüstrasyon, Amerikalıların Everest'e tırmanırken kullandıkları iki farklı yolu gösteriyor.

4. Amerikalı ekipteki dağcılardan biri olan James Whittaker'ın izlediği rota

5. Heinrich Berann adlı kartografın tam 600 saat boyunca üzerinde çalıştığı ve kariyerinin işi olarak tanımladığı muhteşem Everest haritası

6. Reinhold Messner'in Everest'in zirvesine çıkarken izlediği rotanın son bölümleri

Messner, oksijen desteği olmadan zirveye çıkmasıyla inanılmaz bir başarıya imza atmıştı. Rotasının son 2 buçuk günlük kısmını gösteren bu haritada, bu süreçte geceye geçirdiği iki noktayı da görüyoruz.

7. Doğu yüzünden ilk tırmanış

Ekim 1983'te, Amerikan dağcılar Everest’in en zorlu yüzü olarak nitelendirebilecek doğu tarafının ilk başarılı tırmanışını yaptılar. National Geographic haritacıları, Everest’in önceden tırmanış yapılmış diğer iki yüzünü dahil ederek, dağın üç tarafını da kuş bakışı gösteren bu topografik haritayı oluşturdu.

8. Bradford Washburn imzalı, birçokları tarafından Everest'in en kusursuz haritalarından biri olarak anılan harita

9. Everest'e yapılan tırmanışların akıbetleri

2013 Haziran sayısında çıkan bu haritaysa, dağcıların en çok kullandığı rotaları, bu rotalar üzerinde sıkışıklık yaşanan noktaları, yaşanan kazaları ve nedenlerini açıklayıcı bir görsellikle sunuyor.