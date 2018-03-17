Everest, Temizlik Kampanyasıyla 100 Ton Atıktan Temizlenecek

Dünya'nın en yüksek dağı olan Everest, turistler ve dağcılar tarafından bırakılan 100 ton atıktan arındırılacak. Başlatılan kampanyayla, Everest'in çok daha temiz bir yer olması bekleniyor.

Başlatılan kampanyanın ilk gününde, 1200 kg'lık atık toplandı ve geri dönüşüme gönderildi. Everest Dağı'nda, dağcılar tüm atıklarını toplamak zorunda olmasına rağmen, her yıl yerel rehberler yüzlerce kiloluk çöp topluyor.

Bu yıl başlatılan temizlik kampanyası için en büyük destek 'Yeti Airlines' tarafından sağlanıyor. Atıkların taşınmasını sağlayan şirket, tüm yıl boyunca bu hizmete devam edecek. Everest Dağı'na en çok bırakılan çöpler ise; boş bira şişeleri, konserve yiyecek kutuları ve eskimiş dağcılık ekipmanları. Bunların dışında, yüksek irtifalara tırmanmak için gerekli olan oksijen tüpleri de en çok bırakılanlar arasında.

Bugüne kadar 'Sherpa' adıyla bilinen rehberler tarafından yürütülen temizlik kampanyası, artık Sagarmatha Kirlilik Kontrol Komitesi (SPCC) tarafından yürütülüyor. SPCC'ye göre, geçtiğimiz yıl bölgeyi 100.000'den fazla kişi ziyaret etti. Bunlardan yaklaşık 40.000'i dağcı veya 'trekking' sporuyla ilgileniyor. İnsan dışkısının da sağlığa zararlı olarak belirlenmesinin ardından SPCC, dağ kamplarına portatif tuvaletler inşa etmişti. Peki siz bu durum hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Everest'in bu derece kirletilmesi Dünya için bir sorun teşkil edebilir mi?