Everest'ten Karayipler'e Uçun: Google Earth VR Geldi!

Yenilenen Google Earth, VR özelliği ile tamamen kullanıcının kontrolüne bıraktığı sanal gerçeklik deneyimi sunuyor.

Google Earth uzun yıllardır ekstra bütçe istemeyen, mükemmel ve rakipsiz bir uygulama olarak hayatımızda yer alıyor. İnanıyoruz ki gezegenimiz üzerinde merak ettiğiniz bir yeri görüntülemek için bu servisi en az bir defa kulanmışsınızdır. İnsana bazen saatler harcatan sanal yolculuk deneyimi ise bu hafta kökten yenilenen Google Earth ile birlikte modernleşti.

Google Earth VR özelliği, kullanıcıların herhangi bir adresi girmelerini ve bir VR kulaklık ve gözlük donanımları ile söz konusu adres etrafında dolaşmalarını ya da uçuş yapmalarını sağlıyor.

Google Earth VR piyasaya çıktı ancak yeteri kadar sanal gerçeklik gezisinin olması için biraz daha vakit geçmesi gerekiyor. Şu an Roma Kolezyumu gibi dünya mirasına ait olan başlıca mekanlar gezmeye hazır durumda. Elbette bilinen yerlerdeki sanal gerçeklik deneyimleri daha üst düzey oluyor, ancak belirttiğimiz gibi istediğiniz adrese gidip uçuş yapabiliyorsunuz.

Google Earth VR'de bulunan 27 elle seçilmiş mekanı ziyaret etmek, HTC Vive ve Oculus Rift donanımları ile yapılabilir durumda. Şurada bulunan Google Earth VR’ın resmi sitesinden uygulamayı edinebilirsiniz. Hizmetin Oculus için ücretsiz olduğunu belirtmekte fayda var.