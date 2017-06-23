Evernote Beta Sürümüne Parmak İzi Koruması Geldi!

Hemen hemen herkesin kullandığı pratik ve düzenli not alma uygulaması Evernote, yeni güncellemesi ile şimdilik sadece beta kullanıcılarına uygulamayı parmak iziyle kilitleme seçeneği sunuyor.

Popüler not alma uygulaması Evernote, notların parmak iziyle korunmasına izin veren yeni bir güncelleştirme aldı.

Dünya çapında pek çok kişi tarafından kullanılan, gün içinde verimliliği arttıran Evernote, yeni eklenen özellik sayesinde daha güvenli hale geldi. Evernote beta versiyonuna eklenen bu özellik sayesinde uygulamayı bir PIN ile koruyorsanız, her seferinde bu PIN’e gerek kalmadan sadece parmak izinizi sensörünüze okutarak notlarınıza erişebilirsiniz.

Evernote uygulamasını PIN ile korumak için: Ayarlar>>Hesap Bilgisi>>Parola kilidini kurun adımlarını takip ederek parolanızı belirledikten sonra parmak iziyle aç seçeneği ayarlar menüsünde görünecektir.

Özellik şimdilik sadece beta sürümü kullanıcıları için aktif durumda ancak yakın zamanda stabil sürüme de eklenecektir.