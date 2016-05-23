Kendisini ‘tam zamanlı gezgin’ olarak tanımlayan Ben Schlappig, uçakları evi olarak gören ve günün en az 4 saatini uçuş yaparak geçiren bir blogger.

Ben Schlappig. Kendisi her yıl en az 640 bin kilometre uçuş gerçekleştiren, gününün ortalama 4 saati uçaklarda geçen ve işi tamamen bu olan bir blogger.

Haftada en az bir kere uluslararası uçuş yapan ve kendisini ‘bir yerde 3 günden fazla kalmayı sevmeyen adam’ olarak tanımlayan Ben Schlappig, sürekli olarak seyahat ettiği yerlerin fotoğraflarını çekip Instagram profilinde paylaşıyor.

Uçaklarda verilen yemekler ve yapılan ikramlar olması gerektiği gibi mi, koltuklar rahat mı yoksa değil mi (örneğin otururken dizi için yeterli boşluk var mı yok mu gibi) gibi uçakla seyahat eden kişileri ilgilendiren konularda yorum yapan Ben Schlappig’in işi tamamen bu.

Seattle’daki evini satarak ‘gönüllü bir evsiz’ olan Ben Schlappig, uyku ve banyo gibi ihtiyaçlarını gittiği otellerde karşılıyor. One Mile at a Time isminde bir blogu bulunan ve aynı isimde Instagram sayfası olan Schlappig, çektiği fotoğrafları ise buradan paylaşıyor. Aşağıda, 70 binden fazla takipçisi olan Schlappig’in çektiği fotoğraflardan bazılarını paylaştık.