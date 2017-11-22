Evinde 7 Bin Hamamböceği Besleyen 8 Yaşındaki Kız

ABD’nin Oklahoma eyaletinde yaşayan 8 yaşındaki Shelby Counterman, evinde sayısı 7 bine ulaşan hamamböcekleri besliyor.

Evinde kedi, kuş, köpek, hatta yılan besleyen insanlara bile artık alışkınız. Hatta bazı Orta Doğu ülkelerindeki gösteriş meraklısı zenginlerin bahçelerinde leopar beslediğine bile tanık olmuştuk. Peki sayısı 7 bine ulaşan hamamböceğine ne dersiniz?

ABD’nin Oklahoma eyaletindeki Tulsa şehrinde yaşayan 8 yaşındaki Shelby Counterman, evinde sayısı 7 bine ulaşan hamamböcekleri besliyor. Bırakın yaşıtındaki çocukları, yetişkin bir insanın dahi gördüğünde ürktüğü bu hayvanları beslemek, Shelby’nin en büyük hobilerinden.

TLC’nin röportaj yapmak için evine misafir olduğu Shelby’nin böceklerle olan aşırı yakınlığı, az sonra izleyeceğiniz videoda eminim ki sizleri de tedirgin edecektir. Zira sevimli kızla ilgili yapılan yorumlar arasında ‘bu kesin büyüyünce seri katil falan olacak’ gibi ifadeler yer alıyor -ki bu yoruma istemsizce katıldığımı fark ettim-.

Röportaj altyazısıyla birlikte yalnızca İngilizce olarak gerçekleşse de zaten olay konuşulanları anlamak değil, kızın böceklerle olan psikopatvari yakınlığı. Buyurun efendim.