TÜBİTAK, İnanmadığı Kızılötesi Kamera Projesini Satın Aldı

Gaziantep’te lise mezunu Müslüm İncedal, tamamen kendi imkanlarıyla kızılötesi bir kamera yaptı. Söz konusu kamerayı TÜBİTAK'a satan İncedal, yetkililerin ilk etapta kendisine inanmadığını ifade etti.

Meslek lisesi mezunu 37 yaşındaki Müslüm İncedal, uzun yıllar fabrikalarda çalıştıktan sonra işinden ayrılarak kendisini endüstriyel görüntüleme üzerine geliştirdi. İncedal, tasarladığı kameraları sanayiden tarıma pek çok alanda faaliyet gösteren firmalara sattı.

Son olarak yazılımı da kendisine ait olan kızılötesi kamerayı TÜBİTAK'a satan İncedal, "Devlet yetkilileri bana sahip çıksınlar, ülkem için büyük işler yapabilirim" dedi.

Türkiye'ye ithal edilen teknolojik ürünleri kendisinin de yapabildiğini kaydeden İncedal, "Birçok özelliği bulunan termal kameralar üretiyorum. Yaklaşık 10 senedir bu işle uğraşıyorum. Bu ürünler kesinlikle Türkiye'de imal edilmiyor ve ayrıca yurtdışında 100.000 dolar civarında iken; bense devlet kurumlarına çok ucuza, 15 ila 20.000 TL arası bir fiyata satıyorum" diye konuştu.

TÜBİTAK satın aldı

Tasarladığı kimi kameraların benzerinin dünyada yapılmadığını öne süren İncedal, şunları söyledi:

"Geliştirdiğim sistemler halihazırda endüstride kullanılıyor. Bense bunları daha ileri seviyelere taşıdım. Tabii bunları hep bireysel olarak yaptım. TÜBİTAK'a başvurduğumda, üniversite mezunu olmadığım için girişimci sıfatını kazanamadım ve dolayısıyla destek alamadım. O zaman ben de kendi başıma, bireysel olarak çalışmaya başladım.

Söz konusu ürünler ülkemizde üretilmiyor. Yurtdışından, çok pahalı fiyatlara Türkiye'ye satılıyor. Şu anda, gelmiş olduğum noktada, askeri alana dahi girebilecek termal kızılötesi görüntüleme sistemini dönüştürdüm ve bu dönüştürmüş olduğum görüntülemeyi en son TÜBİTAK'a sattım.

Beni internet üzerinden bulmuşlar. Güneş panellerinin katmanları arasındaki çatlaklık, panellerin verimliliğini düşürüyormuş. Söz konusu çatlakları saptamak adına alt katmanları görüntüleyecek türlü özellikteki kameralara ihtiyaç duyduklarını söylediler. Ben de bunu kendilerine gönderdim. Önce bana inanmadılar. Fakat sonra, yani proje dosyalarını gönderince, nihayet benim yaptığıma inandılar. Daha sonra da aracı firma vasıtasıyla benden bu kameraları satın aldılar. Ve kullandıklarında da, gayet başarılı neticeler elde ettiler."

100.000 dolarlık kamerayı, 20.000 liraya satıyorum.

Ürettiği cihazların yazılım ve elektronik kart tasarımlarına kadar tamamını kendisinin yaptığını dile getiren İncedal, şöyle devam etti:

"Devletten şimdiye değin tek kuruş destek alamadım. Ve kazandığım paranın hepsini de bu işlere harcadım. Kazancımla araştırma-geliştirme projelerimi oluşturup, planlayıp, onları finanse eden bir kişi olduğum için, kayda değer bir aşama elde edemiyorum. Kurumsal bir yapı haline gelebilirsem, Türkiye adına ciddi bir kazanç olur."

İncedal, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı'ndan destek isteyerek, gerekli imkanların sunulması durumunda ürettiği sistemleri ihraç ederek ülke ekonomisine katkıda bulunabileceğini vurguladı.