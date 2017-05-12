Evinden Çıkmadan Seyahat Fotoğrafçılığı Yapan Sanatçı!

Hayal gücünün sınırlarını çok zorlamadan neler yapılabileceğini ortaya koyan Hindistanlı sanatçının el emeği eserlerine göz atalım.

Elinizde sizi idare eden ve aslında çok iyi işler çıkarabilen bir profesyonel kameranız ya da iddialı bir kameraya sahip amiral gemisi bir telefonunuzun var olduğu farz edelim. Elbette sonuçların birazdan göreceğiniz örnekteki gibi olması için iyi çözünürlüğe sahip kameralar lazım. Ancak elinizdekiyle de idare edip benzer çalışmaları siz de yapabilirsiniz.

Hindistanlı fotoğrafçı Vatsal Kataria ise elindeki donanımları şu istekle değerlendirme kararı almış: Evimden ya da stüdyomdan çıkmadan hiç görülmemiş coğrafyaları bile görüntüleyen bir fotoğrafçı olabilirim.

Saatler süren ve detaylara boğulduğu çalışma süreleri sonrasında, evinde oluşturduğu minyatür manzaraları adeta gerçek bir doğa harikasıymış gibi çekmeye başlamış. Fotoğrafladığı karelerdeki manzaraları; eski mukavva, biraz sıva harcı, farklı özellikte levhalar, gazeteler ve akrilik boyalarla inşa etmiş.

Sanatçının en çok göze çarpan 9 eserini öncesi ve sonrasıyla size sunalım:

1) Kayalıklar

2) Göl Manzarası:

3) Apollo Kalesi:

4) Ayers Kayası:

5) Stonehenge:

6) Ada:

7) Orman Kulübesi:

8) Vahşi Cazibe:

9) Giza Piramitleri: