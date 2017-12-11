Ankara’da yaşayan 20 yaşındaki üniversite öğrencisi genç kadın, evinin önünde yaşadığı cinsel saldırı sonrası gittiği karakolda beklediğini bulamayınca tacizcisini sosyal medyada aramaya başladı.

İnsanları inançları, giydiği kıyafetleri, belirttiği fikirleri yüzünden taciz etmeyi bıraktığımız gün, insan olduğumuzu hatırladığımız gün olacak. Maalesef bu saydığımız şeyler dünyanın her yerinde, her an karşımıza çıkmaya başladılar. Ülkemiz için de aynı durum söz konusu. Ankara’da yaşayan 20 yaşındaki üniversite öğrencisi genç kadın, bir insanın başına hiçbir zaman gelmesini istemeyeceği bir olay yaşadı.

Evine gitmek için indiği otobüsten evinin önüne kadar takip edilen genç öğrenci, tacize uğradığını iddia ederek karakola gitti. Fakat söylediğine göre burada kendisine “Ankara’da kaç milyon kişi yaşıyor. Boşuna arama” şeklinde bir cevap verildi. Daha sonra yaşadığı olayın görüntülerini bulan kadın, söz konusu görüntüleri ‘tacizcimi arıyorum’ notuyla paylaştı.

Twitter’da günün bir numaralı gündem maddesi olan öğrencinin bu yardım çığlığı, birçok kişi tarafından profillerinde paylaşılmış durumda. Bizi özellikle de Ankara’dan takip eden dostlarımızın bu yardım çağrısına kulak vereceklerine gönülden inanıyorum.