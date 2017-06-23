Kapalı Olmasına Rağmen Enerji Tüketen 5 Elektronik Cihaz

Evden çıkmadan önce tüm elektronik cihazları kapatmış olsanız dahi bazıları enerji tüketmeye devam ederler. İşte onlardan 5 tanesi.

Gündelik olarak kullandığınız birçok cihazın Stand-by özelliği var, Türkçesiyle bekleme modu (uyku modu). Siz cihazınızı kapatınca otomatik olarak bu moda geçerler. Ancak birçoğunuz, kullanmamanıza rağmen bunların enerji tüketmeye devam ettiğini bilmiyorsunuz. Daha detaylı bilgi verecek olursak; cihazların içerisinde besleme, yani güç devresi var. Örneğin bu basit bir TV besleme devre şeması;

Cihazlarınızı prize takmanız ile birlikte önce burası enerjiyi kullanır. Akabinde burada düşürülen enerji TV’nizin ana elektronik devresini besler. Yani cihazınızı uyku moduna alsanız bile, trafo ana devreyi beslemeye devam eder ve böylelikle bir miktar enerji tüketir. Biz de bu haberimizde sizlere, uyku modunda enerji tüketen 5 cihazı, günlük Watt kullanımlarıyla birlikte sıraladık.

1. Telefonların Şarj Aletleri

Her ne kadarda telefonunuzu şarj etmesenizde, bu aletler prize takılı olduğu sürece bir miktar enerji tüketirler. Gündelik Watt kullanımları ise yaklaşık; 1.2’dir.

2. Dijital Uydu Alıcıları

Televizyonlarınıza bağlı olan uydu cihazları da kapatılınca uyku moduna geçerler ve yıllık 3 TL civarında enerji tüketirler. Tabii birçoğumuz, sadece televizyonun kapalı olmasının yeterli olduğunu düşünüyor ve uydu cihazını kapatmıyor. Böylelikle bu oran yıllık 12 TL’yi bulabiliyor. Gündelik Watt kullanımları ise yaklaşık; 22’dir.

3. Televizyonlar

Televizyonlarda, kumandasından kapatma düğmesine basıldığında otomatik olarak uyku moduna geçerler ve yıllık yaklaşık 3 TL enerji tüketirler. Gündelik Watt kullanımları ise yaklaşık; 24’dür.

Ancak bazı televizyonların altında veya arkasında ana kapatma anahtarı bulunuyor, buradan kapatırsanız enerji tüketmezler.

4. Masa ve Dizüstü Bilgisayarlar

Kapatmak yerine uyku moduna aldığınız bilgisayarlar da yılda 14 TL enerji tüketirler. Gündelik Watt kullanımları ise yaklaşık; 96’dır.

5. Üzerinde Dijital Saat Bulunan Cihazlar

Örneğin yeni model fırınların çoğunda dijital saat bulunmaktadır, ve siz bunları kullanmasanızda yılda 15-17 TL arasında enerji tüketirler. Gündelik Watt kullanımları ise yaklaşık; 108’dir.

Yani bu cihazlar, yılda belirli bir miktarda enerji tüketiyorlar. Bunları prizden çıkartmanız; maddi olarak çok olmasa da, cihazlarınızın uzun ömürlü olması açısından oldukça önemli.