Evinizdeki Suyu Ücretsiz Olarak Isıtan Dahiyane Sistem!

Büyük teknoloji şirketlerinin dev veri merkezleri var ve buralarda çıkan ısı enerjisi muazzam seviyelere ulaşıyor. Hepsini bir yerde toplamak yerine, ufak bir kısmını evinizin bir köşesine kurun ve ücretsiz ısınmanın keyfini çıkartın.

Hepimiz teknolojik ürülerin açığa çıkardıkları ısı enerjisine aşinayız. Cep telefonlarımız, tabletlerimiz, bilgisayarlarımız fazlasıyla ısınabiliyorlar. Büyük teknoloji firmalarının dev veri merkezleri de bu örneklerin küresel çapta olanı. Söz konusu şirketler, dev veri merkezlerini soğutabilmek için inanılmaz rakamlar ödüyorlar ve hatta bu iş için kutup bölgelerinde veri merkezleri inşa ediyorlar.

Fakat Hollanda merkezli şirket Nerdalize, bu konuya oldukça pratik ve çok farklı bir bakış açısıyla yaklaşıyor. Şirket aşırı enerjiyi, yüksek maliyetlerle kurulan veri merkezlerinde yok etmek yerine evlerinizi ısıtmak için parçalara ayırıyor.

Kurulum ise oldukça basit bir şekilde gerçekleşiyor: Evinize bir sunucu merkezi almak için şirkete bir defaya mahsus olmak üzere ödeme yapıyorsunuz ve firma bu sunucuyu ihtiyacı olan diğer firmalara satarak para kazanıyor. Siz de koltuğunuza kurulup evinizin tüm tesisatındaki sıcak suyun keyfini çıkartıyorsunuz.

Aslında bu minvaleki ilk ürününü 2015 yılında denemeye başlayan Nerdalize, zamanla sistemi daha verimli bir hale getirdi ve şimdi projenin ikinci basamağına sipariş almaya başladı.

Tüm bu sistemin bir ev için ortalama maliyeti ise evinize özel olarak hesaplanıyor ve yaklaşık 18 ayda amorti edileceği belirtiliyor. Ayrıca hanenizden atmosfere salınan CO2 miktarı da yıllık 3 ton kadar azalıyor. Yani inanılmaz derecede ucuz ve son derece çevreye duyarlı bir sistem kurmayı başarmışlar.

Bunun gibi iddialı projeler, çok sayıda verimsiz işi tek vuruşta yerle bir eden sistemlerdir. Haliyle şirket beklediği finansman desteğinin yarım milyon Euro üzerine çıkmayı başarmış. Samimi bir şekilde tüm başarıları hak ettiklerini söylemek gerekiyor...