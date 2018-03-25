Evinizi Daha Düzenli Tutmak İçin 4 İcat ve Uygulama

Özellikle öğrenci evleri 'temizlik ve düzen ' denen kavrama oldukça uzak olan mekanlardır. Bunun yanı sıra temizlik doğası gereği hiç bitmeyen bir iştir, örneğin bir bardak ya da kaşık sürekli kirlenir, halılar her zaman tozlanır. Bu yazıda, hiç bitmeyen temizlikleri ve dağınıklıkları düzeltme işlemlerini daha kolay hale getiren bazı icatları ve uygulamaları toparladık.

Temizlik ve düzen ülkece sevdiğimiz, ancak Uğur Dündar'lı Arena programlarına kirliliğimizle konu olmayı engelleyemediğimiz bir kavram bizim için. Hatta geçmişe doğru biraz giderseniz, hamam böceklerinin Avrupa kıtasına nasıl geldiğini dahi bilip onu iş yerinde saklayan vefakar esnaflarla dahi rastlayabilirsiniz. Çalışan insanlar için de ev aslında bundan çok farklı değildir. Abartarak ifade edecek olursak; temizlik ve buna bağlı olarak düzenli bir ortam yaratmak gayet uzun bir iştir ve hiçbir zaman zirve noktasını göremez. Ancak teknolojinin gelişmesi bu eziyetli işi biraz olsun kolay bir hale getirdi. İşte bize, size ya da hepimize daha düzenli bir hayat için yardımcı olacak bazı icat ve uygulamalar.

1. Sortly

Android ve iOS cihazlarda kullanılabilen bu uygulama, neyi nereye koyduğunuzu size hatırlatıyor. Bunu yapmak için, daha sonra size lazım olacak şeyi koyduğunuz yerde fotoğrafını çekip konumuyla ilgili bir etiket veya not ekleyip sonradan unutmanız yeterli. Uygulamayı iOS için buradan, Android için de buradan indirebilirsiniz.

2. Neato Robotics D7

Listedeki en işe yarar icatlardan bir tanesi Neato Robotics D7. Her hafta ya da her gün yerleri süpürmek zorunda kalıyorsanız ve maddi durumunuz da bazı şeylere elverişliyse bu cihaz tam da size göre. Düzenli olarak elektrikli süpürgeyle uğraşmak yerine bu robotu satın alabilirsiniz. O da sizin için halıları ve ser yüzeyleri düzenli olarak siler ve şarjı biterken de sizi yormadan şarj olmaya gider. Robot Amazon'da 800 dolar civarına satılıyor.

3. OurHome

OurHome için, aslında tam da öğrenci evine uygun, mükemmel bir uygulamadır diyebiliriz. Evde birden çok kişi varsa (bu aile ortamı da olabilir) bu uygulama üyeler arasındaki görev ve sorumlulukları paylaşır. OurHome tamamlanmış görevleri kontrol ederek neyin yapılması gerektiğini rapor eder. Ayrıca ailelerde çocuklar için yarışma sistemi de uygulamada dahili olarak bulunuyor. Çocukların yaptıklarına göre puan veren sistem üyelerin daha iyi için çabalamasının önünü açar. İstenmeyen sonuçlar da doğurabilir.

4- Eğlence Uygulamaları

Ne yazık ki hiç bir akıllı telefon uygulaması size düzenli bir hayatı oluşturabilmeniz dışında yardımcı olamaz. Bu, özellikle temizlik konusunda daha da geçerlidir. Ancak zaman, hangi işle meşgul olursak olalım tüketmemiz gereken bir olgudur ve bazen göreceli de olsa oldukça yavaş akar. Bu tip durumlarda birkaç uygulama işinize yarayabilir. Örneğin telefonunuza Spotify'ı indirerek birkaç reklam dinleyerek ya da premium üye olarak kaliteli müzik keyfi yaşayabilirsiniz. Ya da Pocket Casts'i indirerek podcastlere göz atabilirsiniz. Spotify'ı iOS'dan indirmek için burayı, Android'den indirmek için burayı tıklayabilirsiniz. Pocket Casts'i de iOS'dan indirmek için burayı, Android'den indirmek için burayı tıklayabilirsiniz