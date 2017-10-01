Evinizin Havasını Temiz Tutmanın 12 Yolu

Modern yaşam yanında getirdiği bütün o güzelliklerle birlikte hava kirliliği gibi sağlığımıza zararlı şeyleri de getirebiliyor. Biz de odanızın veya evinizin havasını temiz tutmanızı sağlayacak 12 yolu sizin için listeledik.

Modern yaşamla ve teknolojiyle birlikte yaşantımız bir çok kolaylıkla dolu olsa da, yanında getirdiği bir kirlilik ve sağlıksızlık her zaman olabiliyor. Oturduğunuz odanın, yaşadığınız evin havasını temiz tutmak, bu sağlıksızlıklara karşı edinilebilecek en önemli çözümlerden biri. Biz de sizin için odanızın veya evinizin içerisindeki hava kirliliğini önlemek için yapabileceğiniz 12 şeyi listeledik. Haydi başlayalım.

Camı açın

Bunu hepinizin bildiğinizi biliyoruz. Ancak ister hava çok soğuk olsun ister de çok sıcak, evinizi düzenli olarak havalandırmak iyidir. Özellikle de soğuklarda eğer camlar kapalı halde kalorifer veya klima kullanıyorsanız evinizin havası çok kuru ve toz dolu demektir. Nem dengesinin kurulmadığı ev ısınmaz da. Bu yüzden evinizi kışın 2 saatte bir havalandırmak (eğer mümkünse tüm camlar açık bir şekilde) çok daha temiz bir ev havası ve hızlı ısınan bir ev sağlayacaktır.

Kapalı alanda sigara içmeyin

Tabii ki en iyisi içmemek. Ancak içiyorsanız da evinizin balkonunda veya hava alan bir bölgesinde içmeniz her zaman daha iyi. Özellikle de yattığınız odada kesinlikle sigara içmeyin. Yine de kendinize kural koyabiliyorsanız ve balkonunuz yoksa en iyi hamle evinizden çıkıp dışarıda içmeniz olabilir. Çünkü kapalı alanda içtiğiniz sigaranın dumanını, evinizden tamamen atmak için harcamanız gereken en az yarım saatlik bir havalandırma süresi var. Zaten zararlı bir şeyi tüketiyorsunuz, bir de o dumanın olduğu bir atmosferde yaşamanın anlamı yok.

Evcil hayvanlarınızı düzenli temizleyin

Bu evcil hayvanınızın ne olduğuna göre değişir. Ancak bir köpek besliyorsanız en az iki haftada bir yıkamanız iyi olacaktır. Kediler kendini temizleyebiliyor, ancak onlar için de farklı temizlik ürünleri var (tüylerini fırçalamak gibi). Kuşlarınızın ise kafeslerini düzenli temizlemek çok önemli. Ayrıca bunu söylemekten nefret ediyoruz ama evcil hayvanlarınızı olabildiğince yattığınız odalara da almamaya çalışın. Temiz olabilir ancak tüylerinin boğazınıza veya ciğerinize kaçması hiç düşünmediğiniz sorunları beraberinde getirebilir.

Mutfak fanınızı ya da tuvalet havalandırmanızı kullanın

Bu belki duruma göre yapılabilecek bir şey. Ancak ocak üstü bir fan, mutfak fanı ve tuvalet fanı gibi teknolojiler gerçekten de genel anlamda yararlı. Özellikle de yemeklerinizin yaydığı kötü kokuları temizlerken, bir andan da havaya yayılan ve daha sonra size zararlı olabilecek partikülleri temizlemekte çok iyiler. Tuvalet için ise her evde olmayabilir. Ancak kısacası mutfağınızın ve tuvaletinizin düzenli hava alması çok önemli. Çünkü diğer türlü yarım saat boyunca havalandırdığınız evinize, zararlı partikülleri yaymaya devam eden iki bölge olarak sizin başınıza dert olmaya devam edecekler.

Paspas kullanın

Paspas zaten bizim ülkemizde oldukça yaygın kullanılan bir şey. Ancak hem oda kapılarına hem de dış kapılarına koyduğunuz paspas aynı zamanda evinize girebilecek potansiyel zararlı partiküllerin tutucusu da. Bunu aslında çoğunlukla öğrenci dostlarımıza söylüyoruz. Çünkü öğrenci evlerinde fazla önemsenmediğini biliyoruz.

Filtreleri düzenli değiştirin veya biliyorsanız temizleyin

Klima kullananlar için önemli bir tavsiyemiz olduğunu düşünüyoruz. Özellikle de dış ünitesiz klima kullanıyorsanız bu çok önemli. Dış üniteli klimaların temizleme aralığı daha uzun aralıklarla olabilir. Ancak dış üniteli klimaların da filtrelerini düzenli temizlemezseniz bir süre sonra o filtrenin topladığı tüm tozları evinize vermeye başlayan alerji makineleri haline gelebiliyorlar.

Ateşi boşverin

Yine maddi durumla ilgili ama set üstü ankastre ocaklar her ne kadar yemek şovunuzu yaparken ortalığı şenlendirememeniz demekse de çok daha sağlıklılar. Çünkü gazlı ocak demek ateş demek, ateş demekte yaktığı şey her neyse onun dumanını evinizin atmosferine yayıyor demek. Yine de maddi durumunuz set üstü ankastrelere yetmiyorsa, gazlı ocakları kullanırken mutfağınızı iyi havalandırmanızı öneriyoruz.

Oda kokuları kullanmayın

Bu kısım aslında aklınıza gelebilecek tüm oda kokuları ve koku kapatıcıları kapsıyor. Tütsüler, yağlı kozmetik kokular, sprey oda kokuları, sprey koku kapatıcıları.. Evet evinize farklı bir hava ve koku katıyor gibi geliyorlar. Ancak bu ürünler (doğal koku amaçlı yağlar dışında) genelde sizin oksijeninizi kısıtlamak dışında başka hiçbir işe yaramıyorlar. Eğer koku maskeleyici spreyi illa kullanacaksanız da sıktıktan hemen sonra odanızı iyi havalandırmanızı öneriyoruz.

Düzenli olarak evinizi süpürün

Özellikle de bir evcil hayvanınız varsa sık sık evinizi süpürmenizi öneriyoruz. Açıkçası yine aile evinde yaşayanlara değil lafımız. Fakat en az haftada bir ev süpürmek evinizin hem temizliği için hem de hava kirliliğini azaltmak için iyi bir yöntem.

Mikrofiber temizlik bezleri kullanın

Piyasada artık çok ucuza bulunabilen bu temizlik bezleri, gerçekten de odanızdaki toz seviyesini oldukça azaltan ürünler. Özellikle de eski kumaş parçalarının kesinlikle toz bezi olarak kullanılmaması gerektiğini de ekleyelim.

Halıları azaltın

İşte geldik bizim kültürümüzün tersi bir şey yapmaya. Annelerimiz derler ki halı toz tutar ve bu yüzden eve halı serilmelidir. Aslında tam olarak bundan dolayı eve serdiğiniz halıları azaltmalısınız. Çünkü halınızın tuttuğu toz miktarı belirli bir noktadan sonra süpürülemez hale gelmekle birlikte siz her bastığınızda dışarıya salınıyor. Minimal bir halı iyidir ama evinizin her köşesini kaplayan halılardan kurtulmanız gerekiyor.

Kimyasalları güvenli bir şekilde saklayın

İster evinizi temizlemek amaçlı olsun, ister de günlük işlerinizde kullandığınız yapıştırıcılar. Evinizdeki kimyasalların özellikle kapaklarının sıkı kapandığından emin olmanız gerekiyor. Ayrıca olabildiğince yaşam alanlarınızdan uzak da durmaları gerekiyor. Çünkü bunlar kimyasal maddeler ve eğer kapaklarında kaçak varsa bu evinize yayılabilecek potansiyel olarak da alerjik veya sağlığa zararlı kimyasal buharları anlamına geliyor.