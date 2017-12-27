Evinizin Havasını Temizleyecek 5 Bitki

Bazen evlerimizde bitkileri yetiştirmek ve hayatta tutmak zor olsa da, sundukları faydalar düşünülünce bu uğraşa değecektir.

Bitkiler kapalı ortamdaki nemi düzenler ve insanların mutlu hissetmesini sağlar. Japonya'da bitkiler kelimenin tam anlamı ''suçla savaşıyor'', bir Tokyo semtinde moloz girdaplarıyla uğraşan kişiler çiçeklerle uğraşmaya başladıktan sonra hırsızlık oranlarının % 80 düştüğü görüldü.

Listemizdeki bitkiler, bakmaya alışık olmayanlar için oldukça elverişli. Çünkü sulanmadan bir ay boyunca ayakta kalabiliyorlar. Bu bitkileri yetiştirirken tek dikkat etmeniz gereken konu toprağının ve etrafının çok kirli olmaması.

‘’The low-lying cast iron plant’’ Kılıç (Çalı) Bitkisi

Tayvan ve Japonya’da yetişen çalı bitkisi zenginler için bir sembol haline geldiği 1800’lü yıllarda İngiltere’ye getirildi.

‘’Janet Craig plant’’ Çizgili Drasena

Bu bitki yabancı ismini, 2 ay boyunca karanlık bir dolapta unutularak yaşadığı fabrikadan alıyor.

‘’Mexican Ponytail plant’’ At Kuyruğu Bitkisi

Hayvan dostu olan bitki, 2-3 hafta boyunca su olmadan yaşayabilir.

At kuyruğu bitkisi büyük gövdesinde depoladığı su sayesinde uzun süre yaşayabilir.

‘’Snake plant’’ Paşa Kılıcı

Koruyucu etkisi de olduğuna inanılan bitki, sağlam yapısından dolayı eskiden yay yapmakta da kullanılmıştır.

Kaktüs

Listemizdeki tüm bitkiler arasında, güneşe ihtiyaç duyan sadece kaktüstür. Ayda bir defa sulamanız yeterli olacaktır.