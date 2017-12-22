Geçtiğimiz hafta gündem yaratan, evli kadınların büyük tepki gösterdiği ikinci eş arayanları buluşturan evlilikci.com sitesi, erişime engellendi.

Yakın zamanda erişime kapatılan evlilikci.com isimli internet sitesine girenler, karşılarında "Türkiye'nin ilk ikinci eş bulma sitesini kimler kullanıyor” başlığı altında şu ifadelerle karşılaşıyorlardı:

Eşiyle tüm münasebeti bitmesine rağmen çeşitli sebeplerle ayrılamayan beyler

Evlenmek istemeyen (çeşitli sebepler) aynı zamanda günah işlemek de istemeyen hanımefendiler

Evlenecek biriyle karşılaşamamış hanımefendiler

Çaresiz bir dönem geçirip fuhuş ve benzeri yollara sapabilecek hanımefendiler

Cinsel ihtiyaçlarını günaha girmeden karşılamak isteyen erkek ve kadınlar

Evlenmek isteyen herkes

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na site hakkında suç duyurusunda bulunan Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu (TKFD), şikayet dilekçesinde "kadın bedeni üzerinden cinsiyet ayrımcılığı yapılarak ve dini ritüeller kullanıldığı” ifadesini kullandı.

Her ne kadar bu siteye erişim engellenmiş olsa da benzeri birçok site aktif durumda. Bunlardan birkaçı "Second Wife - (İkinci Eş)” ve "Suriyeli Kadınlar” adlı internet siteleri. Dünyanın farklı ülkelerinde üyeleri bulunan bu sitelerin Türkiye’den de kullanıcıları bulunuyor. Siteye üye olacaklara evli olup olmadıkları dışında çok ilginç sorular soruluyor:

Hangi mezheptensiniz?

Ne zamandan beri Müslümansınız?

Ne sıklıkla dua ediyorsunuz?

Suriyeli Kadınlar isimli sitede "Evlenmek İsteyen Suriyeli Kadınlar”, "Suriyeli Kadınlar Nelerden Hoşlanır”, "Suriyeli Kadınlar Nasıl Giyinir” şeklinde başlıklar bulunuyor ve bu başlıklar altında Suriye’den Türkiye’ye göç etmek zorunda kalan kadınlarla ilgili farklı farklı cinsiyetçi önyargılar bulunuyor. Bunlardan bazıları şu şekilde: "Suriyeli kadınlar da bizim kadınlarımız gibi narin varlıklardır. Ülkemizde Suriyeli kadınlar ile evlenmek isteyen genç nüfusun artması gibi, evli erkeklerin de Suriyeli kadınlar ile birlikte olma isteği arttı. Üstelik Suriyeli kadınlar resmi nikah şartı koymadıkları için, erkekler onlar ile de bir ev kurarak yaşamaya başlayabilmektedir."

Suriyeli kadınların savaştan dolayı psikolojilerinin bozuk olmasından ‘faydalanıp’ onların ikinci bir eş olarak alınabileceği yönünde çirkin cümleler sarf edilen sitede, "30 yaşındayım, Suriyeli bayanla evlenmek istiyorum. Daha önceden evlenmiş olabilir” ya da "Orta yaşta Suriyeli dul bir bayanla evlenmek istiyorum” gibi mesajlar görülüyor.