Evren, Daha Önce Bilinenden Çok Daha Hızlı Genişliyor!

Araştırmacıların yeni elde ettiği bulgular, evrenin tahminimizden hızlı büyüyüp genişlediğini ortaya koydu.

Işığın galaksilerin etrafındaki kıvrılma yolunu ölçen grup astronom, evrenin sadece daha büyümekle kalmayıp önceden düşünülenden daha hızlı genişlediğini doğruladı.

Belçikalı astronom Georges Lemaitre, "Uzak galaksilerden gelen ışık dalgalarının uzaması sebebiyle evrenin gittikçe büyüdüğü, yaklaşık yüz yıldır biliniyor. Ancak bu genişlemenin nedeni hakkında elimizde hipotezlerden başka bir şey yok. Üstelik büyüme hızlanmış gibi görünüyor.

Bilim insanlarının araştırmaları; Nobel Ödülü sahibi Brian Schmidt'in 1990'larda Nicholas B. Suntzeff'le yaptığı çalışmayla; yani evrenin genişlemesinin yavaşlamadığını ve hızlandığını gösteren hipotezle uyumlu.

Akıllara gelen soru şu: Evrenin genişlemesi ne kadar hızlı? Artan büyüme hızı Hubble sabiti olarak tanımlanıyor.

Araştırmacı Sherry Suyu "Hubble sabiti, karanlık enerji, karanlık madde ve normal maddeden oluşan evrenimizin resminin doğru olduğunu veya temel bir şeyi kaçırıp yitirmediğimizi onaylamak veya reddetmek için çok önemli." açıklamasında bulundu.

Yeni araştırmalar sonucunda ekip, Hubble sabiti tahminini megaparsek başına saniyede 71,9 ± 2,7 kilometreye kadar güncelleyebildi. Bir megaparsek, yaklaşık 3,3 milyon ışık yılı civarında.

Veriler Hubble Teleskopu'nun saptadığı yüzde 3.8'lik oranla da örtüşüyor. Ekip, şu aralar Hubble sabitinin tutarlı olup olmadığını görmek için ve hataları düzeltmek için aynı ölçümleri 100 kuasar üzerinde yapıyor.