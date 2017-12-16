Evrende Bir Tur Atacağınız, Haftanın Uzay Fotoğrafları

Neredeyse her hafta sizlere göstermeye çalıştığımız uzay fotoğraflarında, bu hafta gerçekten evrenin bir turu bulunuyor.

Fotoğraflar bildiğiniz üzere NASA ve ESA tarafından yayınlanıyor ve en güzelleri seçiliyor. Neyse lafı çok uzatmadan hemen konuya girelim; bu hafta bir süpernovanın kalıntısı olan Cassiopeia A'daki patlamayla başlayacağız. "Süpernova da nedir?" dediğinizi duyar gibiyim. Hemen açıklayalım: büyük yıldızlar ölürken harikulade büyük bir şiddetle patlarlar, işte bu güneşten daha parlaklık veren patlamalara süpernova denir.

Cassiopeia A'nın bu fotoğrafı Chandra X-ray gözlemevi tarafından röntgen ışınlarının parçalanmasıyla yakalandı. Fotoğraftaki her renk yıldızda bulunan farklı bir elementi temsil ediyor. Mesela mor demiri, yeşil ise kalsiyumu.

Kepler 90 adlı 8 gezenli bir sistem bulan NASA ve Google, bu sistemin bizim Güneş sistemimiz dışında ilk 8 gezegenli bir sistem olduğunu söyledi. Buluşa Google'ın yapay zekası büyük katkı yaparken sistemin Dünya'dan 2545 ışıkyılı uzakta olduğu belirtildi.

NASA'nın kuzey Meridiani Planum'daki Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) görüntüsü, tabakalı çökeltileri bozan hataları gösteriyor. Faylardan bazıları katmanlar boyunca temiz bir şekilde ayrılıyor. Bu gözlemler, faylanmanın bazılarının, tabakalı çökellerin hala yumuşakken oluştuğunu ve deformasyona uğrayabileceğini düşündürmektedir, oysa diğer fayların, tabakalar katılaştığında oluştuğu belirtiliyor.

Bu huzur verici gönderisi sizi kandırmasın. Zira içerisinde gizli bazı patlamalar oluyor. Bilim insanları bu galaksiden gelen bazı gama ışınları patlaması keşfetti.

Şehirdeki tüm ışıkları kapatın ve gökyüzüne bakın. O zaman yıldızların ne kadar parlak gökyüzünün ne kadar da kalabalık olduğunu göreceksiniz. Bu fotoğraf adeta bu söylediklerimizin gerçekleştiği bir ortamda, Şili'deki Paranal Teleskobu'yla Avrupa Güney Gözlemevi yakınlarında çekildi.

Avrupa Güney Gözlemevi tarafından yakalanan bu parlak ve renki fotoğraf Sharpless 29 isimli yıldız kreşini bize sunuyor.Bu dev görüntüde birçok astronomik fenomen görülebilir; bunlara kozmik toz ve gaz bulutları dahil.