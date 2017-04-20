Evrende Bizden Başka Yaşam Olma İhtimali Ne Kadar?

Yaşadığımız devasa evren ne kadar büyük, bu evrende veya galaksimizde yaşam olma ihtimali var mı? gibi soruların cevaplarını bulmaya çalıştığımız bir makale hazırladık.

Binlerce tür, dünya üzerinde birlikte yaşıyor. Bunlar arasında en dominant olan insanlar, bilinçleri sayesinde uzaya kadar çıkmayı başarmış durumdalar. Gezegenimizin evreni düşündüğümüzde çok ama çok küçük olduğunu görüyoruz. Dünya, tüm Güneş sistemimiz içinde bile bir kum tanesi kadar yer kaplıyor. Böyle bir evrende yalnız olup olmadığımız henüz kanıtlanamadı, ya da kanıtlandı biz bilmiyoruz. Evrende trilyonlarca galaksi bulunuyor. Orta boyutlarda olduğunu bildiğimiz Samanyolu galaksimizde bile 100 milyar yıldız olduğu düşünülürse evrende yaklaşık 100 oktilon yıldız bulunmaktadır.

Böylesine bir sayı tüm insanlığın yaşamı boyunca her bir birey için geçen salise sayısından fazla olduğu düşünülebilir. Bu kadar fazla yıldızın olduğu bir evrende birçoğunun yörüngesinde en az 5 gezegen bulunuyor. Anlayacağınız gezegenlerin sayısını söylemeye dilimiz var(a)mıyor. Ancak bu kadar gezegen olmasına rağmen neden bulunamadılar diyorsanız hemen söyleyelim; bizden çok uzaktalar ve güneşlerinin ışığında gizleniyorlar. Trappist 1 güneş sisteminde bulunan ve dünya benzeri olduğu düşünülen 7 gezegenin bulunma sebebi, yıldızının daha yeni yeni doğan soğuk bir cüce yıldız olmasından kaynaklanıyor.

Peki, böylesine devasa bir evrende hayat mümkün mü? Öncelikle belirtelim, hayat çok çetin bir mücadelelerin sahne aldığı bir yerdir. Gezegenimizde bile bulamadığımız yerler olduğu düşünülürse, güneş sistemimizden daha kötü yerleri olan dünyamızın o bölgelerinde bile yaşayan canlılar olduğunu gördük. Denizin binlerce metre altında, güneş ışığının ulaşma ihtimalinin olmadığı yerlerde birbirinden ilginç canlılar bulunduğuna şahit olmuştuk.

NASA en son yaptığı açıklamada, güneş sisteminde dünyanın dışında başka bir yerde hayat olabileceğini söyledi. Anlayacağınız tek bir güneş sisteminde bile birden fazla hayat bulunabiliyor. Peki, “hayat” konusunda sizin görüşleriniz nelerdir, sizce dünya dışında yaşam bulunuyor mu yoksa yaşam yalnızca dünyaya özel bir hadisemi?