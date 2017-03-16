Bazı Araştırmacılara Göre Seyahat Eden Yaşam Teorisi Gerçek!

Harvard Üniversitesindeki bazı araştırmacılar, TRAPPIST-1 gezegenlerinin birbirlerine çok yakın olduğunu saptadılar. Araştırmacılara göre bir gezegende "uzaylı yaşamı" varsa, sistemdeki diğer gezegenlere de taşınmış olabilir.

NASA, geçtiğimiz ay TRAPPIST-1 sistemini keşfedip söz konusu sistemde yaşama uygun gezegenler olduğunu açıklayınca, komplo teorisyenlerine ve uzaylı uzmanlarına gün doğdu. TRAPPIST-1 sisteminde bulunan gezegenlerinden üçünde su bulunduğu yönündeki bulgular hayatı işaret ediyor. Suyun keşfiyle birlikte komplo teorisyenleri ve “inanmak isteyen” kişiler için umut doğuyor.

NASA çizerine göre bir TRAPPIST-1 resmi

Harvard Üniversitesi'nden Manasvi Lingam ve Avi Loeb tarafından yapılan yeni bir araştırma, tartışmaları körükledi. Ekip, TRAPPIST-1'de bulunan gezegenlerinin birbirine çok yakın olduğunu ifade ediyor. Araştırmacılara göre mikroplar ve diğer bileşenler, gök cisimleri sayesinde bir gezegenden diğerine geçebilir. Ekibin hipotezine göre, bir nesne bir TRAPPIST-1 gezegeniyle çarptığında gelişen olaylar, gezegendeki cisimleri uzaya gönderebilir ve diğer gezegenlere taşıyabilir. Seyahat eden yaşam hipotezi, “panspermia” olarak biliniyor. Varsayıma göre yaşamın kökü olan "bileşenler" tüm evrene dağılmış şekilde durumda. Yani gezegenimizdeki yaşam da bu şekilde başlamış olabilir.

Panspermia varsayımı, ilk olarak beşinci yüzyılda ortaya atılmasına rağmen 1743 yılında, Benoit de Maillet'in “uzaydan gelen mikro organizmaların ve bileşenlerin önce okyanuslarla buluştuğu ve denizdeki yaşamın başlamasına vesile olduğunu” iddiasıyla tekrar gündeme geldi.

Araştırmacılar, TRAPPIST-1 sistemindeki gezegenleri, Dünya yüzeyindeki adalara benzetiyor. Loeb. "Dünyada bir tür, bir adadan diğerine nasıl göç ediyorsa, benzer bir vaka evrende de yaşanmış olabilir.” açıklamasında bulundu. Elbette bu düşünce TRAPPIST-1 bölgesinde gezegenler uygun atmosfer koşullarına sahipse gerçek olabilir.