Evrendeki En Büyük Yapılardan Biri Keşfedildi!

Hint gökbilimcileri, Pisces takımyıldızında 4 milyar ışıkyılı uzaklıkta çok büyük yeni bir galaksi süper kümesi keşfetti ve bu keşif, evrendeki en büyük yapılardan biri olduğunu gösteriyor.

Hint gökbilimcilerinin keşfettiği ve Saraswati üstkümesi olarak bilinen nesne, 600 milyon ışıkyılı aşkın bir süredir orada bulunuyor.

Astrofizik Dergisi'nde yayınlanan bu keşif, mevcut kozmoloji modelinin eserlerine ışık tutuyor. Süper küme, o kadar büyük ki Büyük Patlama'dan sonraki 10 milyon yıldan sonra oluşumunun hala devam ettiği düşünülüyor. Bu süper küme ayrıca 43 tane galaksi kümesini içeriyor.

Astrofizik çalışanları yaptıkları açıklamalarda, "Çalışmalarımız şaşırtıcı sorunun aydınlanmasına yardımcı olacak. Çünkü, zaman her ne kadar geniş olsa da, nesnenin büyüklüğü bu zaman için yeterli değil." dediler.

Aslında Saraswati Hindistan'da, bilginin, müzik, sanat, bilgelik ve doğanın tanrıçası olarak bilinir. Adı ayrıca büyük nehirleri de temsil eder, bu yüzden de 'devasa' süper kümeye bu ad verilmiş.

"Sloan Dijital Gökyüzü Araştırması olarak bilinen, uzak galaksilerin geniş bir spektroskopik incelemesinde görülebilen bu dev duvar benzeri galaksi süper kümesinin yerini belirlerken çok şaşırdık. Bu üstküme, kümeler ve büyük boşluklar tarafından izlenen geniş bir kozmik filament ağı içine gömülmüş bir şekilde bulunuyor. Galaksiler evrende rastgele dağılmaz, kozmik ağ adı verilen filament bir yapıda dağıtılır. Kozmik ağ ise, evrenin iki gizemli bileşeni olan karanlık maddenin ve koyu enerjinin varlığını gerektiren kozmolojik modelin tahminlerinden biridir."

Ayrıca evrenin genişlemesindeki asıl neden ise yalnızca yerçekimi ile etkileşime giren, hafif ve karanlık enerjiyle etkileşime girmeyen bir tür madde olan karanlık maddedir.