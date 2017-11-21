Evrendeki En Yaşlı ve Dünya’ya En Uzak Nesne Keşfedildi!

Bizden tam 12.8 milyar ışık yılı uzakta bulunan bir galaksi, günümüzden yaklaşık 13.7 milyar yıl önce gerçekleşen Büyük Patlama hakkında bilgiler veriyor. Zaman ve mekan algınızı yerle bir edecek yolculuğa hazır mısınız?

Gök bilimciler, evrende şimdiye kadar oluşumunu tespit ettiğimiz en eski ve gezegenimiz Dünya’ya en uzak nesneler topluluğunun keşfedildiğini duyurdular. Bilimsel teorilere dayanarak, her şeyi başlattığı düşünülen Büyük Patlama (Big Bang) olayından sonraki bir milyar yıl içinde oluşmaya başlayan ve hala yeni yıldızların doğduğu bir galaksi!

Gelin bu ufuk açan ve zaman-mekan algımızı altüst eden keşfe daha yakından bakalım:

G09 83808 olarak adlandırılan galaksi ilk olarak Herschel uzay teleskobu tarafından görüldü, ancak ilk görüntüler incelemek için fazlasıyla bulanıklardı. Araştırmayı yapan astronomlar daha fazla bilgi istiyorlardı, bu nedenle verileri Galapagos'da bulunan Sierra Negra volkanik dağının zirvesindeki uzay araştırma üssüne taşıdılar.

Veriler, bu uzay merkezinde incelendi ve G09 83808 kod adlı galaksinin şimdiye kadar keşfedilmiş en yaşlı galaksi olduğu doğrulandı.

Evrenin başlangıcı olarak kabul edilen ve bilimsel teorilere göre hala geçerliliğini koruyan düşünce, 13.7 milyar yıl önce gerçekleşen Big Bang olayını konu alır. Bu olay, evren takviminin başlangıcı olarak kabul görür. Söz konusu galaksi ise, evrenin ilk dönemine ilişkin eşsiz bir bakış açısı sunuyor.

Evrenin oluşmaya başladığı ilk bir milyar yıl içinde bir galaksinin oluştuğu ispatlanınca, bilim insanları şaşkınlıklarını gizleyemediler. Big Bang sonrasında tamamen iyonlardan oluşan evrende, ilk 400 milyon yıl boyuna herhangi bir nesnenin oluşması için sıcaklıklar çok yüksekti.

Dolayısı ile bilim dünyası, yıldızlar ve galaksiler gibi astronomik cisimlerin 1-1.5 milyar yıl içerisinde oluştuğunu söylüyorlar. Bu nedenle keşfedilen galaksinin verileri, evrenin genç dönemlerine ışık tutuyor.

G09 83808 gibi objelerin görülmesi oldukça zor. Çünkü aramızda uzun mesafeler ve yıldız tozlarının oluşturduğu kozmik bulutlar var. Ancak Hubble Uzay Teleskobu’nun gelişmiş kızıl ötesi tarama sistemleri, bu bulutların da ardını görmemizi sağlıyor.

12.8 milyar ışık yılı demek, keşfedilen bu galaksiden aldığımız görüntülerin, 12.8 milyar yıl öncesini gösteriyor olması demek. O zamanlarda Dünya yoktu ve hatta, oluşması için yaklaşık 7.3 milyar yıl daha geçmesi gerekiyordu. Bugün 4.54 milyar yaşında olduğu hesaplanan yuvamızdan, evrenin sırlarını çözmeye devam ediyoruz.