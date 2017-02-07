Evrenin Büyük Patlamasıyla Karıncalı Televizyonun İlişkisiTe

Televizyonun çekmediği sırada ortaya çıkan karıncalı görüntünün, bundan 14 milyar önce olduğu düşünülen büyük patlamaya bir kanıt niteliği taşıdığı iddia ediliyor.

Bilim insanları, evrenin büyük bir patlama sonucu oluşması durumunda patlamanın ardından kısa bir süre sonra ortaya çıkan enerjinin, evrenin her yanına yayılması gerektiğini söylüyorlardı. Yani evrenin her tarafı bu ışıkla dolmuş olmalıydı.

Büyük patlamadan sonra evren ilk kez saydam forma büründüğünde, ışık boşlukta serbest olarak dolaşmaya başlar. Fotonlar, uzayın her noktasında hiçbir engele takılmadan yoluna devam ederler ve tüm evren, gözümüzü kör edecek kadar güçlü bir ışıkla dolar. Fakat bu ışık evrenin ilk dönemlerinde oluştuğu için günümüze kadar parlaklığını koruyamaz ve uzay genişledikçe görülebilir ışıktan ‘mikrodalga’ya dönüşür.

Televizyon antenlerinin algıladığı şey de bu mikrodalgalardır. Televizyonlardaki karıncalı görüntünün ortalama %1’i, evrenin oluşmasından sonra ortaya çıkan ışıltıdır. Yani karıncalı bir televizyona baktığınızda, 14 milyar yıl önce ortaya çıkan en eski ışığa dair kalıntıları görmüş oluyorsunuz. Sizce de bu heyecan uyandıran bir durum değil mi?