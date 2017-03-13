  • Evrenin Ne Kadar Büyük Olduğunu Gösteren Video

Evrenin Ne Kadar Büyük Olduğunu Hayretler İçerisinde İzleyeceğiniz Video!
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Evrenin Ne Kadar Büyük Olduğunu Hayretler İçerisinde İzleyeceğiniz Video!
Evrenin boyutu karşısında küçüklüğümüzü az çok biliyoruz, ancak yeni yayınlanan bu video sayesinde evrenin boyutları karşısında diğer cisimleri karşılaştırıyoruz.

Beynimizin anlamakta en çok zorlandığı alanlardan birisi de evren. Yaşadığımız evren o kadar büyük ki boyutlarını tasvir etmek için ışık yıllarından, hatta galaktik yıllardan yararlanılıyor (1 Galaktik yıl: Güneşin Samanyolu Galaksisi etrafında bir tam tur dönüşü. 225 -250 milyon yıl sürdüğü biliniyor).

Bırakın galaksiyi, kendi güneş sistemimizden çıkamadığımız bu günlerde evrenin boyutunu elbette merak ediyoruz. Bu boyutu algılayan bazı kimseler ise (tabii ki bilim insanlarından bahsediyoruz) diğerlerine evreni anlatırken çok fazla zorlanıyorlar.
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Bugün sizlere evrenin büyüklüğü hakkında yapılmış en iyi videolardan birini paylaşacağım. En iyi videolardan birisi diyorum, çünkü video 3 boyutlu programlarla, evrenin en küçük yapı taşından evrenin kendisine kadar olan bütün evreni gösteriyor. Grafik açısından amatör görüntüler olsa dahi,  evrenin boyutunu anlamak için çok iyi düşünülmüş bir video olduğunu söyleyebilirim. Adını bile tam bilmediğimiz atom altı parçacıklardan devasa galaksilere uzanan bir yolculukla evrenin büyüklüğünü bizlere gösteren video, bize hayat veren güneşimizin bile evrenle kıyaslandığında bütün dünya üzerinde yer alan bir kum tanesi bile olmadığını görüyoruz.
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Lafı daha fazla uzatmadan sizleri video ile başbaşa bırakıyorum. Yalnız dikkat: Evrenimizin büyüklüğü karşısında nutkunuz tutulabilir!

iPhone, Samsung, HTC ve Sony Telefonlar Dinleniyor Olabilir! - Videomuzu izlemek için buraya tıklayın!
Kaynak : http://sploid.gizmodo.com/3d-size-comparison-of-everything-in-the-universe-is-awe-1793199716
Etiketler: dünya, güneş, evren, paralel evren
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