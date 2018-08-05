Ex Machina'nın Yönetmeninden Yeni Bilim Kurgu Dizisi; Devs

En iyi görsel efekt dalında ödül alan Ex Machina ile büyük beğeni toplayan yönetmen ve senarist Alex Garland, yeni bir bilim kurgu dizisi çekmeye hazırlanıyor.

Alex Garland'ın yeni dizi projesi aslında bir süredir gündemde ve dizinin senaryosu tamamlanmış durumda. 8 bölümden oluşacak olan dizinin konusu ise Lily Chan adında genç bir bilgisayar mühendisinin, erkek arkadaşının ortadan kayboluşu ve ölümünden sonrasını anlatıyor. Dizi, Chan'ın arkadaşının ölümlü sorumlu tuttuğu Amaya isimli şirketin ve sorumlu tuttuğu kişilerin peşine düşmesi etrafında şekillenmiş durumda.

Dizi 2019'da hazır olacak ve FX isimli Amerikan TV kanalında yayınlanacak. Tüm bölümleri Alex Garland tarafından yönetilecek olan dizinin başrolünde ise Garland'ın ilk yönetmenlik deneyimi olan Ex Machina'da da yer alan Sonoya Mizuno olacak. Mizuno, Lily Chan'i canlandıracak. Nick Offerman ise Amaya'nın CEO'su Forest'ı oynayacak.

FX Networks CEO'su John Landgraf da dizinin kanallarında yayınlanacak olması kararıyla ilgili '8 bölümün senaryosunun tamamını okuduktan ve Alex'in parlak vizyonu ile tüm bölümleri yönetme taahhüdünü dinledikten sonra, Devs'i yayınlama kararı almak kolay oldu' şeklinde konuştu.