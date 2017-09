Ex Machina'nın Yönetmeninden Yeni Film!

Bilim-kurgu severlerin baş tacı haline gelen Ex Machina filminin yönetmeni Alex Garland'dan Natalie Portman'ın başrolde olduğu, 2018'de çıkacak uzaylı-korku filmi Annihilation'ın ilk kısa fragmanı düştü.

Her ne kadar dönem Hollywood filmlerinin yüksek gişelerine yenilmiş olsa da, Ex Machina bilim-kurgu severlerin her zaman baş tacı olacak. Yine de Ex Machina'yı sevmiş olan takipçilerimize bir güzel haberimiz var. Filmin yönetmeni Alex Garland'ın yazıp yönettiği ve Natalie Portman'ın başrolde olduğu, 2018'de Amerika Birleşik Devletleri'nde vizyona girecek (Ülkemizdeki vizyon tarihi daha belli değil), bir uzaylı-korku filmi olan Annihilation'ın ilk kısa fragmanı düştü.

Jeff VanderMeer'in aynı isimli ve yine bilim-kurgu severlerin muhtemelen duymuş olacağı romanından uyarlanan film, bir bilim kadının (Natalie Portman), kocasının ortasında kaldığı ve garip bir yaratığın sebep olduğu doğal afeti araştırmak ve kocasını (Oscar Isaac) kurtarmak için bir asker takımıyla olayları araştırmasını anlatacak olan film, hem görsel açıdan hem de hikaye açısından oldukça ilginç olacağa benziyor.

Kısa fragmanını hemen yukarıdan izleyebileceğiniz film, en azından uyarlandığı roman açısından bile şimdiden bilim-kurgu severlerin radarına girmiş durumda. Ayrıca Natalie Portman ve Oscar Isaac gibi deneyimli başrollerle de keyifli bir film izleyecekmişiz gibi duruyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Bu yapım Ex Machina severlerin gönlüne biraz olsun su serpecek mi?