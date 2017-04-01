Exynos 8895'li Galaxy S8, Snapdragon 835'li Modele Fark Attı!

Yapılan AnTuTu testlerine göre Samsung'un kendi üretimi olan Exynos 8895 işlemcisine sahip Galaxy S8, Snapdragon 835'e fark atıyor.

Geçtiğimiz günlerde resmi olarak tanıtılan Samsung Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus modellerinde hatırlayacağınız üzere Samsung'un kendi üretimi olan Exynos 8895 veya Snapdragon 835 olmak üzere bölgeye göre iki farklı platform kullanılıyordu. Bazı kişiler telefonun Snapdragon 835 yerine Samsung'un kendi işlemcisiyle gelmesine üzülse de aksine Galaxy S8'in Exynos 8895 ile satıldığı ülkedeki kullanıcılar daha şanslı.

Daha önce cihazla ilgili paylaşılan sızıntılarda Exynos 8895 işlemcisinin Snapdragon 835'e göre daha güçlü olduğu ortaya çıkmıştı. Şimdi ise telefonlar piyasaya çıktıktan sonra yapılan AnTuTu testiyle iki işlemci arasındaki fark daha net ortaya çıktı.

Paylaşılan AnTuTu sonuçlarına göre Exynos 8895'li Galaxy S8 yapılan testten 174.555 puan alırken Snapdragon 835'li Galaxy S8 162.101 puan alıyor. Ayrıca daha önceki Geekbench testlerini de göz önünde bulundurduğumuzda net bir şekilde Exynos 8895'in Snapdragon 835'ten daha performanslı olduğunu söyleyebiliriz.