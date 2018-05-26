Exynos'lu Galaxy Note 9, Snapdragon'dan Daha Hızlı Çalışıyor

Yapılan Benchmark Testleri Galaxy Note 9’un Exynos ile donatıldığında Snapdragon’dan Daha İyi Sonuç Verdiğini Gösterdi.

Samsung’un amiral gemisi modellerinde farklı yonga setleri tercih ettiği herkesçe bilinen bir gerçek. Heyecanla beklenen ve henüz yeni marketlerde gördüğümüz S9 modelinde de bu gelenekten vazgeçilmemiş olmasından anlıyoruz ki, Note 9 modelinde de durum aynı olacak.

Benchmark testlerinde Galaxy Note 9’un Snapdragon 845 ile güçlendirilmiş (SM-N960U) modelini görmemizin hemen ardından, Exynos 9810 tabanlı modelinin listelerdeki yeri dikkatimizden kaçmadı.

Yapılan Benchmark testlerinden, Exynos yonga setine sahip Galaxy Note 9’un, Snapdragon’lu ikizinden daha yüksek performans sergilediği anlaşılıyor. Cihaz; Snapdragon ile güçlendirilmiş haliyle tek çekirdek testinden 2190, çoklu çekirdek testinden ise 8806 puan alırken, Exynos yonga setiyle bu değerler tek çekirdek testinde 2737 puana, çoklu çekirdek testinde ise 9064 puana yükseliyor.