Eylül Ayında Doğan İnsanlar Daha Zeki Ve Daha Az Suç İşliyor

Yeni bir çalışmaya göre, Eylül ayında doğan insanlar daha akıllı ve hapishaneye gitme olasılığı daha düşük.

Ulusal Ekonomik Araştırma Bürosu tarafından yapılan yeni bir çalışmaya göre, Eylül ayında doğan insanlar daha akıllı ve hapishaneye girme olasılıkları daha düşük. Çalışmanın bu yönde olma sebebiyse öğretim yılının Eylül ayında başlamasına bağlanıyor.

National Bureau of Economic Research (Ulusal Ekonomik Araştırma Bürosu) tarafından yayınlanan bulgulara göre, yıl içinde sınıfta daha büyük öğrenci bulunmasının diğer öğrencilere sınıfta avantaj sağladığını açıklıyor.

'Johann Sebastian Bach, 5 Eylül 1735 doğumlu'

Araştırmacılar, Florida'da 6 ila 15 yaş arasındaki 1.2 milyondan fazla devlet okulu öğrencinin bilişsel gelişimini inceledi. Araştırmacılar, bulguların tümüyle gözlemleyebilmek için farklı aylarda doğan çocukları kullandı. Eylül ayında doğan çocuklar, Ağustos ayında doğanlardan daha yüksek derecelere sahipti.

Bilim adamları ayrıca, zaman içinde artan puanlarıyla Eylül ayında doğanların iyi bir üniversiteye girme olasılıklarının daha yüksek olduğunu buldu.

'Okul Başlangıç Yaşı ve Bilişsel Gelişim' başlıklı araştırmada, çocuğun okulda ebeveynlerinin eğitimi ve refahı gibi ne kadar iyi durumda olduğu gibi konularda da araştırmaya katkıda bulunabilecek diğer sosyoekonomik faktörlere de bakıdı.

'Agatha Christie, 15 Eylül 1890 doğumlu'

Ama bu tek bulgu değildi. Eğer eylül ayında doğmuşsanız, aynı zamanda parmaklıklar ardına girme olasılığınız daha düşük. Florida'daki gençlik gözaltı merkezlerinden gelen verileri analiz eden araştırmacılar, yıl grubunda en büyük olanların çocuk suçları için hapsedilme olasılığının daha düşük olduğunu keşfettiler.

Bu durumun burçlar ve diğer astrolojik konularla ilgisi var mı bunu şimdilik bilemiyoruz. Ancak bu durum, gerçekten ilgi çekici. Peki, siz de eylül ayı doğumlulardan mısınız ve gerçekten diğer ayda doğanlardan daha zeki olduğunuzu düşünüyor musunuz? Lütfen, yorumlarınızı bizimle paylaşın.