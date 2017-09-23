Eyvah! iOS 11 İki Kat Daha Fazla Pil Tüketiyor!

Apple'ın yeni mobil işletim sistemi iOS 11 cihazlara dağıtıldı. Dağıtımın ardından kullanıcılardan teker teker şikayetler gelmeye başladı.

Eğer siz de iOS 11'i cihazına kuranlardan ve ardından gelen bataryanızın eskisinden çok daha hızlı bir şekilde azaldığını fark edenlerdenseniz korkmayın, yalnız değilsiniz. Yoksa korkmalı mısınız?

Perşembe günü mobil güvenlik firması Wandera tarafından yapılan araştırmaya göre yeni işletim sistemi iOS 11'in önceki versiyona göre iki kattan fazla pil tüketimine sebep olduğu ortaya çıktı.

iOS 11'in etkilerini doğru şekilde ortaya çıkarabilmek için firma 50 bin ortalama ve ağır iPhone ve iPad kullanıcısını gözlemledi. Bu kullanıcıların bir kısmı iOS 10 kullanırken diğer kısmı iOS 11 kullanıyordu. Wandera'nın topladığı verilere göre iOS 10 kullanan bir cihaz 240 dakika kullanım süresi sunarken aynı cihaz iOS 11'e geçtiğinde bu süre 96 dakikaya düşüyor. Bu %60'lık inanılmaz düşüş, zaten şarj tutmakta zorlanan eski cihaz kullananlar için kesinlikle ölümcül bir etkiye sahip olacaktır.

Yeni model iPhone'ların piyasaya çıkması ve yaygınlaşmasının ardından muhtemelen yavaş yavaş düzeltilecek olan bu durum, eski cihaz kullananlar için pek iç açıcı görünmüyor.