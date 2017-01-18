Eyvahlar Olsun: iPhone’un Çökmesine Sebep Olan, Yalnızca 3 Karakterlik Bir Mesaj Keşfedildi!

Bir işletim sisteminin bazı sebeplerle çökme durumu normal, fakat yalnızca 3 karakterlik mesajla çökmesi de her zaman denk gelebileceğimiz türden bir durum değil.

3 milyondan fazla takipçisi olan YouTube kanalı EverythingApplePro, iPhone’ları çok ciddi sıkıntıya sokan basit bir metin mesajı keşfetti.

Söz konusu mesajı karşı tarafa gönderdiğinizde iPhone’da kısa süreli bir donma, mesaj uygulamasının kullanılamaz hale gelmesi, telefonun ‘zorla’ yeniden başlatılması gibi sorunlar yaşanıyor. Yani cihazınızda kalıcı değil, anlık bir hasar bırakıyor fakat yine de çok sinir bozucu olduğunu söylemekte fayda var.

Metin tam olarak şu: 🏳️‍0🌈

Şunu da belirtmek gerekiyor; mesajın karşı tarafı etkilemesi için her iki tarafında iOS 10 ya da üzeri bir iOS sürümü kullanması gerek. Aşağıdaki video ile olayın detaylarına ulaşabilirsiniz.